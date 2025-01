Si tiene alguna duda que vaya a mi oficina: José Elías Ganem a Antonio Attolini

El secretario del Ayuntamiento de Torreón, José Elías Ganem Guerrero aseguró que es respetuoso de las declaraciones que hizo este martes el diputado local por Morena en Coahuila, Antonio Attolini Murra pero que no les ha prestado atención.

El funcionario dice que no sabe si el legislador está encasillado en un asunto personal o si está pretendiendo ser el presidente de su club de fans.

Ganem comentó que está dispuesto al diálogo y que las puertas de la Secretaría están abiertas por lo que no tienen ningún problema en recibir al diputado.

Attolini Murra lo acusa de falsedad en su formación académica y lo ha criticado respecto a que no cuenta con cédula profesional. Ganem le respondió que no entiende para qué necesita que muestre dicho documento, a menos que sea para que lo represente en algún juicio, aunque aclaró que él no es impartidor de justicia. Agregó que la cédula está en trámite y que cuando la tenga, “hacemos una fiesta de ‘bienvenida la cédula’” a fin de que darle tranquilidad al diputado.

“Si tiene alguna duda que vaya a mi oficina y con mucho gusto lo recibo, sirve que nos conocemos porque jamás en la vida nos hemos conocido, nunca hemos cruzado una palabra, nunca nos hemos dado la mano y sirve que nos conocemos y bueno, cualquier dura que tenga si está en mí resolverla, pues con mucho gusto”, afirmó.

Respecto al señalamiento de que su actual escolta, José Feliciano Hernández Hinojo, alias “El Olimpo”, porta un arma de fuego, el secretario del Ayuntamiento contestó que: “todo es presunto, lo que yo sé es que el Olimpo es el monte más alto de Grecia, todo es presunto y todo es suposiciones, yo respeto lo que el diputado diga”.

Ganem Guerrero dijo que lo que debe de hacer el diputado morenista es decirle a la ciudadanía qué iniciativas de reforma o modificaciones se están haciendo desde el Congreso Local. “Creo que eso es lo que debería de salir a decir, creo que los ciudadanos están esperando eso, pero bueno, vuelvo a decirlo, a mí lo que el diputado diga me tiene sin cuidado, yo soy muy respetuoso de todos y cada uno de los ciudadanos, que salga y diga lo que quiera”, apuntó. Mencionó que estará trabajando en la Secretaría del Ayuntamiento hasta que el alcalde Román Cepeda no decida otra cosa. “Mientras estaré ahí, atendiendo a los ciudadanos y dándoles solución a los problemas que llegue a la Secretaría, ese es el trabajo que a mí me pidieron que hiciera y que me encomendaron y lo voy a hacer, vuelvo a decirlo hasta que el presidente Román diga que ya no esté”, concluyó.

‘NUNCA ME HADADO POR ESCUCHAR A BUFONES’

Por su parte, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González dijo que nunca le ha dado “por escuchar a bufones” y que “todavía hasta el día de hoy, no es mi tema”.