¿Sí te alcanzará para toda tu vejez?

Para 2025 la esperanza de vida de los mexicanos es de 75.6 años, según la Base de datos de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México 2020 a 2070, del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Las estimaciones del organismo señalan que, para 2070, se llegará a los 83.1 años. Con el aumento de la esperanza de vida, las personas tendrían que considerar si su Afore y su Plan Personal de Retiro (PPR), van a ser lo suficientemente sólidos para solventar los gastos que requerirán una vez que se jubilen.

Un cálculo realizado por ChatGPT señala que una persona de 35 años que percibe un sueldo mensual de 20 mil pesos, debería ahorrar en los próximos 30 años (para llevar a su retiro a los 65 años), la cantidad de 240 mil pesos anuales (16 mil 667 al mes) para lograr alcanzar una suma de seis millones de pesos, con lo que podría cubrir sus gastos. La IA agrega que, si se contempla un rendimiento promedio del 5 por ciento anual (en un PPR o inversión conservadora), entonces el monto designado para el "guardadito" sería de siete mil 529 pesos.

Nueva perspectiva de ahorro

David Razú Aznar, director general de Afore XXI Banorte, apunta que con el aumento de la esperanza de vida, debido a los crecientes avances médicos, las tablas de sobrevivencia están constantemente en actualización para que puedan reflejar las tendencias demográficas y de envejecimiento. Esto también implica que las nuevas generaciones deberán tener una mayor disciplina financiera para poder llegar con un ahorro digno para su vejez.

"Tendrán que ser disciplinados financieramente hablando, así como ser constantes con las aportaciones a sus cuentas de retiro durante su vida laboral. La sostenibilidad y adecuación de las pensiones están directamente relacionadas con diversos factores; entre ellos se encuentra la esperanza de vida, pero además la tasa de contribución, la edad de inicio laboral y la densidad de cotización, los incrementos salariales reales y la edad de retiro", destaca Razú Aznar. Por su parte, Ricardo Arenas, quien es vocero de Zenfi, agrega que tan solo hace algunos años las personas pensaban en ahorrar de 15 a 20 años de retiro; sin embargo, en la actualidad, deberían de considerar que podrían llegar a vivir hasta 30 años o más tras la jubilación, lo que implica, destaca, planear con mayor anticipación, que haya un mayor ahorro y diversificar las fuentes de ingreso para la vejez.

Cifras en contra

Pero la realidad actual del ahorro en las Afores juega en contra. Renata Rodríguez, gerente de Oferta Vida Individual en AXA México ofrece cifras alarmantes: "más de la mitad de la población en México no cuenta con la capacidad de tener un retiro digno".

De hecho, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 dice que solo 42.2% de la población entre 18 y 70 años posee una cuenta para el retiro o Afore. A esto se suma la información arrojada por la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023, la cual revela que la mitad de la población mayor de 65 años asegura que poco o nada podría hacerle frente a un gasto inesperado.

Arenas lamenta que gran parte de los trabajadores están lejos de alcanzar una pensión suficiente para vivir dignamente la vejez. Explica que el saldo promedio en las Afores ronda los 100 mil pesos, cifra que resulta ser insuficiente para cubrir los gastos de una senectud prolongada. Además, hace hincapié en que muchas personas no cotizan de manera continua, lo que afecta aún más el ahorro acumulado.

Vivir más allá de los 90 años también implica enfrentar una serie de gastos inesperados que, en muchas ocasiones, se subestiman.

"Tiene implicaciones financieras significativas, debido a que se extiende el periodo en el que se requiere una fuente de ingresos constante", destaca Renata Rodríguez y añade que la inflación es un tema que se subestima por lo que recomienda que el plan financiero para el retiro debe ser flexible, ajustable y considerar escenarios de longevidad.

El censo de 2020 del INEGI informó que entonces, había más de 380 mil adultos mayores que superaban los 90 años. En este sentido, contar con una estrategia financiera a largo plazo desde una edad temprana se vuelve crucial. Las Afores, si bien han experimentado reformas importantes en los últimos años, aún enfrentan limitaciones estructurales. La experta reconoce que el sistema de Afores en México ha tenido una evolución para adaptarse a una población que será más longeva y, por ende, va a requerir de ingresos durante un retiro más largo. No obstante, subraya que el sistema todavía no está completamente preparado para sostener jubilaciones prolongadas, más aún si los trabajadores no tienen una cotización alta o no complementan con ahorro voluntario.

¿Te alcanzará para tu retiro?

A pesar de que desde 2019 el gobierno del entonces presidente López Obrador realizó reformas para incrementar la tasa de la cuota patronal a las cuentas individuales de los trabajadores y que ésta pasara del 6.5% al 15% de manera gradual de 2023 hasta 2030, es imprescindible que las personas cuenten con un PPR (Plan Personal de Retiro) para llegar a una cifra sólida.

Renata Rodríguez, gerente de Oferta Vida Individual en AXA México coincide que esta herramienta representa una alternativa con la que se puede crear una estrategia para una jubilación digna, pues están diseñados para generar rendimientos a largo plazo y complementar el ahorro en las Afores, de esta manera los recursos son suficientes para el momento del retiro. Para quienes hoy tienen entre 30 y 50 años, Rodríguez ofrece una hoja de ruta para mejorar sus condiciones de retiro. "30 años es una edad perfecta para iniciar con un PPR, comenzando con aportaciones pequeñas pero constantes, aprovechando los beneficios fiscales. A los 40, hay que reforzar el ahorro con mayores aportaciones y revisar si el fondo actual está alineado con nuestras metas a largo plazo. Y, para los 50, hay que reestructurar gastos, priorizar el ahorro para el retiro y la estabilidad con instrumentos con menor exposición al riesgo, sin perder de vista el rendimiento", puntualiza la experta.

La educación financiera desempeña un papel fundamental en este proceso. Arenas precisa que es la base y sin ella se vuelve difícil tomar decisiones informadas sobre ahorro, las inversiones y, por supuesto, la jubilación por lo que considera que debería de incluirse e impartirse desde la educación básica y ser considerada en las políticas públicas, pero desde la información y contenidos accesibles, relevantes, prácticos y útiles.

La educación financiera es uno de los pilares para lograr un retiro digno y sostenible. Aunque en México solo el 63% de la población mayor de 18 años tiene algún tipo de ahorro, ya sea formal o informal, la información y la consciencia sobre el futuro financiero siguen siendo bajas.

Informalidad, el otro reto

Otro obstáculo importante es la informalidad laboral. De acuerdo con el INEGI, 2024 cerró con una tasa de ocupación en el trabajo informal del 28.5 %. Esto significa que millones de personas no cotizan regularmente en una Afore, no cuentan con seguridad social y no están construyendo un fondo para su jubilación.

David Razú Aznar, director general de Afore XXI Banorte, enfatiza que es necesario promover opciones de ahorro para el retiro para todo tipo de trabajadores, sin importar su condición de formalidad, para que sea posible amortiguar los impactos del constante tránsito formal-informal de los trabajadores sobre su pensión.

"Además, se deben impulsar mecanismos de ahorro voluntario accesibles para trabajadores informales mediante plataformas móviles, como AforeMóvil o la modalidad 10 del IMSS, que es un esquema simplificado para la Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio, que está diseñada para quienes trabajan de manera independiente, donde, en caso de fallecer, los recursos en la cuenta individual del trabajador se entregarán a los beneficiarios y el monto de la pensión permanecerá sin cambios, ya que esta modalidad está enfocada en la seguridad social y la protección", advierte.

Los instrumentos financieros, también deben considerar el entorno social y cultural. En México, el concepto de retiro aún está ligado a estigmas como la pérdida de productividad o dependencia. Esto puede generar resistencia al ahorro o incluso la postergación del retiro por necesidad económica. Por ello, es urgente que se creen y fortalezcan políticas públicas y campañas de concientización que contribuyan a normalizar la planificación para la vejez.

Una oportunidad que se está explorando es el uso de tecnología financiera (fintech) para facilitar el acceso al ahorro y la inversión. Apps móviles que permiten aportar a una Afore desde el celular, herramientas de asesoría virtual y plataformas de educación financiera interactiva están emergiendo como opciones accesibles para todos los sectores de la población, incluso, para quienes están fuera del sistema financiero tradicional.

Otro factor clave a considerar es el papel que juegan las mujeres en este escenario. Dado que tienen una esperanza de vida más larga y, muchas veces interrumpen su vida laboral por maternidad o cuidados, suelen enfrentar una mayor vulnerabilidad económica en la vejez. Implementar políticas con enfoque de género que promuevan su inclusión financiera activa, acceso a seguros, fondos de retiro personalizados y estímulos por cuidado no remunerado podría reducir estas brechas.