'Si sigo vigente es por el público'

María Elena Saldaña no para de trabajar. Sigue tan vigente y todo gracias a una poderosa razón: el público que la quiere.

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, la actriz conocida por varios papeles como "La Güereja", hizo un balance de su carrera en la que, como en todo ser humano, hay tropiezos y éxitos.

"Me siento muy agradecida por todos estos años de carrera. Si sigo aquí es porque el público me mantiene, me da su cariño. Cuando las personas me dicen que crecieron con mis personajes, con mi trabajo, en verdad que me emociono porque eso quiere decir que mi labor no ha pasado desapercibida.

"Hoy en día hago teatro en CDMX (Spamalot), en octubre grabamos segunda temporada de Más vale sola y sigo trabajando en las redes sociales, pero todo continúa porque la audiencia me lo permite", dijo enternecida.

La artista tomó la llamada de El Siglo de Torreón para dar los detalles de una presentación estelar que tendrá este domingo en el programa Tal para cual, con su personaje de la doctora "Julieta Maldonado", el mismo que realiza en Más vale sola.

"Estoy contenta de poder participar con compañeros tan queridos y en esta producción tan padre de Reynaldo López.

"Y bueno, ahora sí que, como en el cine, haremos un 'crossover'. Salimos de un programa para meternos a otro, gracias a Dios", explicó.

CAPÍTULO ESPECIAL

Saldaña aparecerá en el capítulo llamado "La terapia de Paul" mañana a las 19:30 por Las Estrellas. "Julia", como terapeuta que es, tendrá que aconsejar a "Paul" (Gustavo Munguía).

"Voy a enseñarle a 'Paul' a tomar decisiones porque lo andan 'chamaqueando' muy feo. Fue bonita la idea de Reynaldo de incluirme con este personaje que la gente que ve TV ya lo conoce.

"Les aclaro que solo estaré el domingo para que la gente no se pierda la emisión y toda esta nueva temporada de Tal para cual, porque maneja una comedia sana y familiar. Los personajes de 'Nacasia' (Lorena de la Garza) y 'Nacaranda' (Consuelo Duval) son muy queridos, llegaron para quedarse", reiteró.

En ese sentido, María Elena habló de la trascendencia que de igual manera ha logrado su rol de "La Güereja" y aclaró que no volverá a la pantalla chica, pero sí seguirá vigente en redes.

"'La Güereja' puede estar en: 'en vivos', en YouTube o en una entrevista o en programas del pasado. Ya tiene mucho tiempo y eso habla de lo querida que es", mencionó.

Al hablar de tal rol, era inevitable tocar el tema del fallecimiento de Benito Castro, quien fuera el 'papiringo' de "La Güereja".

"Estoy y estaré agradecida de que Dios me haya dado la oportunidad de coincidir con el señor Benito Castro y hacer esa mancuerna tan maravillosa".

El año pasado, Saldaña y otros actores como Cecilia Galliano estrenaron el programa Más vale sola, el cual sí contará con otra entrega.

"En octubre empezamos a grabar. De hecho, se iba a hacer en abril, pero hubo cambios en Televisa y Vix, lo que hizo que se movieran las fechas de grabaciones", mencionó.