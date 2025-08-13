Torreón Transporte público Clima en La Laguna Paso Vial Villa Florida Regreso a clases ACCIDENTES VIALES

Morena

Para Felipe González 'trabajar' es ir de aplaudidor de Román, que lo diga: Attolini Murra

ISABEL AMPUDIA

“Si para él “jale” significa ser aplaudidor en los eventos de Román Cepeda y desfilar en actividades de Mejora Coahuila, entonces sí, Felipe trabaja mucho… pero trabaja para el peor alcalde en la historia de Torreón. Y a mí, francamente, me daría vergüenza presumir eso como mi trabajo”, declaró el diputado Antonio Attolini Murra.

Lo anterior tras las declaraciones del también diputado Felipe González donde además de pedirle que se “ponga a jalar”, a su parecer la respuesta que le dio la ASE al diputado morenista es adecuada.

Attolini Murra reveló que más allá de algunas reuniones y recorridos propios de su encargo, la gran mayoría de la agenda pública de Felipe Miranda consiste en estar presente en eventos del alcalde, en actos de Mejora Coahuila o en programas de asistencia social del Gobierno del Estado como es caso de la entrega de víveres, tinacos, impermeabilizantes, regaderas, canchas de fútbol, aparatos de movilidad, campañas y espectáculos organizados con recursos públicos.

Agregó que la mayoría de sus eventos públicos en el mes, son acompañando al gobierno municipal o al gobierno estatal.

“Felipe González no se distingue por impulsar iniciativas, fiscalizar o representar con independencia a su distrito, sino por aparecer en la foto. Y lo único que esos eventos dejan de trascendente es la pregunta: ¿Se puso el chaleco verde de Mejora Coahuila o fue de camisa, como el alcalde de Torreón?”, cuestionó.


Declaró que mientras Felipe González dedica la mayoría de su tiempo a actividades de aplaudidor y logística de eventos municipales o estatales, por su parte seguirá ejerciendo su labor fiscalizadora, defendiendo los intereses de Torreón y exigiendo transparencia y resultados reales, no espectáculos proselitistas pagados con recursos públicos.






               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Román Cepeda Morena Felipe González Attolini Murra

               


