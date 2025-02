Si no es con Infonavit ¿Qué otras formas hay de comprar una casa en México?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es la primera opción a la que suelen recurrir los mexicanos para poder adquirir una vivienda, sin embargo, existen otras alternativas y organismos encargados de proporcionar créditos hipotecarios.

¿Por qué el mexicano adquiere su vivienda a través del crédito hipotecario?

Los precios sumamente elevados y los salarios insuficientes son algunas de las razones por las cuales los mexicanos construyen su patrimonio a través de los créditos hipotecarios que facilitan su adquisición.

En el caso del Infonavit, el patrón de los trabajadores que prestan sus servicios en empresas privadas que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realiza aportaciones bimestrales correspondientes al 5 por ciento.

Dichas aportaciones se suman a la Subcuenta de Vivienda con el fin de abrir las posibilidades al trabajador para que obtenga un crédito hipotecario.

No obstante, la ausencia de las aportaciones puede ocasionar que se suspenda el derecho a solicitar un crédito a través de dicha institución.

No tener acceso a un crédito Infonavit o no ser derechohabiente no tiene que ser impedimento para obtener tu vivienda y cumplir esa meta que tanto deseas.

Incluso, aunque tengas este derecho intacto, también puedes optar por algunas de las alternativas que enlistaremos.

1. Instituciones bancarias

Gran parte de los bancos comerciales brindan acceso a créditos que pueden ser útiles para adquirir tu vivienda.

Una de las diferencias de su adquisición radica en que no hay una aportación patronal que ayude a pagar el crédito y en la cantidad de requisitos que debes cumplir.

El sistema bancario obliga a compromisos más fuertes que si se adquiere a través de una institución gubernamental, por lo que debes mantenerte al tanto de los requisitos.

Es una alternativa que puedes aprovechar si cuentas con un buen historial creditico y buscas mayor flexibilidad.

2. Sociedad Hipotecaria Federal

Se trata de una institución financiera que pertenece a la Banca de Desarrollo cuyo objetivo es brindar financiamiento a personas que buscan comprar su vivienda.

Funciona como intermediario al ofrecer distintos planes de financiamiento a personas asalariadas, derechohabientes, que laboren ya sea formal o informalmente, con afiliación al Infonavit o Fovissste.

Si eliges esta alternativa tendrás acceso a esquemas de pago de entre cinco hasta 25 años, siempre y cuando cumplas con una serie de requisitos que incluyen:

Enganche promedio mínimo del 20 por ciento del valor total del inmueble.

Comprobar ingresos mensuales.

Tener buen historial crediticio.

Algunas de las instituciones que fungen como intermediarios financieros de la Sociedad Hipotecaria Federal son:

Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN)

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS)

Banco Nacional del Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT)

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI)

Banco del Bienestar

Banjército

3. Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SOCAP)

Es una institución financiera que brinda servicios de ahorro y préstamo a sus socios, y quienes forman parte "del Sistema Financiero Mexicano (SFM) con el carácter de integrantes de Sector Popular", detalla la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El sector de SOCAP no funge como intermediario financiero con fines de lucro y se encuentra organizado conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Actualmente existen 155 SOCAP autorizadas, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Las SOCAP ofrecen tasas de interés menores que las instituciones financieras tradicionales y promueven la inclusión financiera de la población en zonas donde la infraestructura bancaria aún es limitada.

Aún así, para obtener un crédito a través de una SOCAP, es necesario convertirse en socio, así como tener un monto del porcentaje del crédito ahorrado.

4. Subastas o remates bancarios

Es una forma diferente de obtener una vivienda y se dividen en dos tipos: judiciales y bancarias.

En la primera, el tribunal dispone de la propiedad y divulga sus características para luego proceder a su venta a través de la subasta pública, donde el comprador debe pagar un depósito calculado en relación al valor de la propiedad.

El comprador con la mejor oferta tendrá que seguir un procedimiento legal para convertirse en el nuevo propietario al completar la transferencia de derechos y obligaciones del contrato de compraventa del inmueble.

Debe considerarse que el proceso de despojo del hogar puede tomar desde ocho meses hasta más de dos años con costos legales adicionales.

Al elegir esta alternativa, debes tener en cuenta que la mayoría de las subastas sólo aceptan pagos en efectivo, por lo que el grupo de compradores se vuelve limitado.

Por otro lado, en la segunda, las entidades de crédito que se encargan de la financiación lo ponen en venta a través de diversos medios.

Sin embargo, la propiedad en disputa suele estar ocupada por el acreedor hipotecario, razón por la que el interesado en comprarla no podrá visitarla ni ver su interior, es decir, será una compra a ciegas.

Es probable que el dueño tenga irregularidades en los pagos que son transferidas al comprador de la propiedad, por lo que puede ascender la inversión en su adquisición.

Además, se tendrá que pagar la casa al contado debido a la situación jurídica en la que se encuentra, así como asumir el pago de impuestos correspondientes en lugar del vendedor.

5. Otros organismos encargados de proporcionar créditos hipotecarios

La Procuraduría Federal del Consumidor enlista los diferentes organismos que pueden ayudar a cumplir el objetivo de adquirir una vivienda. En ellas se incluyen: