Si el alcalde quiere que lo lleve de la mano, lo hago: Attolini Murra sobre drenaje pluvial

Si es necesario, el diputado Antonio Attolini Murra dijo que es capaz de llevar de la mano al alcalde de Román Alberto Cepeda González, a todas las oficinas del gobierno federal, y hacer antesala con él, con tal de que el proyecto del drenaje pluvial si salga para Torreón en este año.

En ese sentido, el legislador morenista, recordó que el alcalde declaró que el tema del drenaje pluvial era un tema muy masticado.

“Hoy declara lo que nosotros venimos diciendo hace más de seis meses, y acepta por primera vez la realidad política y financiera del proyecto del drenaje pluvial de Torreón”, mencionó.

Recalcó que si existe un folio, pero no para este año, existe un folio desde el primer semestre del 2023 en el que se inscribió en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) con la clave de inversión 2316B00002, y está esperando que se resuelvan los impactos de factibilidad legal por parte de municipio y ambiental por parte de la Federación hace tres años.

“Es increíble que el alcalde apenas ahora en el va y ven de su estado de humor acepte lo que tenemos seis meses reclamando por atención que gestione lo que tiene que gestionar como representante del ayuntamiento de acuerdo a los lineamientos de la cartera de inversión de la SHyCP”, mencionó.

Asimismo, comentó que: “dice además otra verdad, verdad que contradice a Verónica Martínez, Guillermo Anaya, y a Marcelo Torres Cofiño, hay dinero asignado en el Ramo 16 de la Conagua y recursos medioambientales, pero ese recurso asignado en el presupuesto no significa la obligación de gestionarse, porque hace falta que se liberen una serie de requisitos que el ayuntamiento no ha cumplido, no este año, ni el año anterior, sino durante los ultimos tres años”, puntualizó.

Aseguró que lo que quiere es que haya un proyecto de drenaje pluvial.

“Yo no me estoy peleando con el alcalde por contrariarlo únicamente en términos ideológicos, lo que estoy tratando de hacer es llamar la atención de un alcalde al que le han informado de manera equivocada que este proyecto por arte de magia va a llegar y no es cierto, y que es muy importante que el alcalde asuma la responsabilidad política, ética, social, económica, legal”, señaló.

Añadió que tiene gente en el proyecto porque no es responsabilidad de la Federación, de la Conagua, o de los diputados federales, es del alcalde.

También, según recordó, desde 2023 la Comisión Estatal de Aguas (CEAS) le solicitó que diera término los procedimientos que le permitían liberar la manifestación de impacto ambiental o en su caso, la no objeción por impacto ambiental por parte de la Semarnat durante todo el año, mismos que en su momento dijo que ha hecho públicos y compartido.

“Da cuenta de que el alcalde ha sido omiso, y lo importante de esto es que se haga en 2025 lo que se necesita hacer, porque sino se pierde ese folio que él menciona adecuadamente en la nota del Siglo de Torreón, pero lleva tres años. Es sorprendente que el alcalde no tenga la capacidad de poder identificar un proyecto que tiene en espera tres años para poder resolver responsabilidades que sólo son exclusivas del municipio”, apuntó.

Afirmó que si hay un folio, y hay no solo 500 millones de pesos, hay mil 800 millones de pesos esperando poder ser invertidos en un proyecto que va a impactar el 40% del territorio de Torreón en 17 estudios - proyectos que se presentaron desde el 2022 y fueron aprobados en el 2023 y que el alcalde, y nadie a su alrededor se han dado diez minutos para poder revisar y asumir la responsabilidad que les toca.

“Que no quieran venir a vender espejitos, este es un pendiente no solo de su administración, es un proyecto que la sociedad civil organizada y particularmente FOMEC han venido desarrollando hace más de 20 años, es el sueño de la sociedad civil organizada poder lograr ver algún término, un proyecto que resolvería una de las problemáticas más importantes de la ciudad, a buena hora, tarde, se está enterando el alcalde de las responsabilidades que tiene frente al proyecto”, señaló.

Insistió en que el folio siempre estuvo, porque la forma que se tiene para identificar que es el mismo proyecto del 2022 es el folio, el cual ya se sabe de memoria: 2316B00002.

“Eso nos permite identificar de lo que hoy esta hablando el alcalde, es lo que estaba en el 2024 y en 2023. Es el mismo proyecto que había estado en la cartera inversión desde el 2023, desde el primer semestre de 2023 de lo cual además hubo comunicación institucional por parte del ayuntamiento y CESD para atender las necesidades legales y ambientales que requería este proyecto”, precisó.

Subrayó que no se hizo nada en 2023, 2024 y quizás, en 2025 pueda haber oportunidad de poder gestionarlo, pero se requiere que el ayuntamiento asuma la responsabilidad.

“Ese presupuesto no está asignado, es un presupuesto que debido a las reglas de la cartera de inversión requiere una serie de procedimientos y de requisitos, que de no cumplirse se va a perder. No lo hicieron, que no mienta el alcalde y que no mientan los diputados federales, no lo hicieron en la discusión del presupuesto del 2025, no se presentó ante la comisión de hacienda de la cámara de diputados ni mucho menos ante la SHyCP, los requerimientos técnicos y la factibilidad legal que se requiere para poder liberar esos recursos”, destacó.

Advirtió que a buena hora se está enterando que hay un folio, y habrá que ver en donde está parado el asunto de la que el alcalde es directamente responsable para poder liberar un proyecto que tiene tres años esperando ser gestionado.

Sostuvo que es un proyecto que representa casi el 50% del presupuesto total del municipio, es una obra de infraestructura, la más importante de los últimos 35 / 40 años que haya pensado en Torreón, es de tal envergadura que podría resolver una de las principales problemáticas más importantes del sur sur - poniente en 17 estudios - proyectos que impactan el 40% de la zona de la ciudad.

“No son enchiladas, se requiere de un compromiso importantísimo para poder gestionar este proyecto. No sabemos si alcance para poder gestionarlo este año, pero la ventaja es que por lo menos el alcalde se está enterando tres años después de que existe la posibilidad de gestionarlo y que la responsabilidad recae en el ayuntamiento”, apuntó.

Enfatizó en que es responsabilidad del alcalde, y que no apareció ayer, ni antier, sino hace tres años, y lo que necesite el ayuntamiento, si lo piden de manera institucional, no solo los diputados federales, eso y nada son dos nada, sino los diputados locales les van a ayudar, porque al parecer nadie está atento a este proyecto y han perdido tiempo.

“Si el alcalde quiere que lo lleve de la mano a todas las oficinas del gobierno federal, y hacer antesala con él, a esperar que nos reciban secretarios y secretarias que necesita liberar, lo voy a hacer, con tal de sacar el proyecto del drenaje pluvial, cuenta conmigo el alcalde y cuenta conmigo el pueblo de Torreón, pero que por favor, que ya acepte que hay responsabilidades que tiene que asumir, y un proyecto de esta envergadura listo para ser gestionado”, puntualizó.

Comentó que no hay un solo diputado federal que le hablé con la verdad, ni mucho menos un funcionario del ayuntamiento.

“Aquí hay un diputado local que es de Torreón, que está dispuesto, con todas las diferencias políticas que cargamos, poner por delante a Torreón e ir con él a donde tengamos que ir para que el proyecto del drenaje pluvial si salga para Torreón en este año”, concluyó.