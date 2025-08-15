Sheinbaum y Arévalo anuncian expansión del Tren Maya a Guatemala

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunciaron la expansión del Tren Maya a este país.

Arévalo declaró al ser cuestionado si ya se tienen los estudios de impacto ambiental, que la obra no atravesará ningún área de reserva ecológica y transitará por áreas de transporte, como respuesta para la sostenibilidad del modelo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó este viernes a Petén, en el norte de Guatemala, para un encuentro bilateral con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, con el objetivo de dialogar sobre la seguridad fronteriza, entre otros temas de interés común.

"La visita de trabajo de la Presidenta de México @Claudiashein permitirá sostener diálogos de nivel técnico para coordinar temas de la agenda bilateral con Guatemala", informó el Gobierno de Guatemala en sus redes sociales.

Por su parte, la presidenta mexicana agradeció a través de X el recibimiento de Arévalo de León en Petén. "Fortalecemos la fraternidad y la prosperidad compartida", agregó.

Será la primera reunión entre los dos mandatarios, quienes tomaron posesión en 2024, y hasta el momento solo habían tenido conversaciones telefónicas previo al encuentro de este viernes.

Sheinbaum aterrizó esta mañana en el departamento (provincia) de Petén, unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, donde se llevará a cabo la reunión con Arévalo de León.

Los gobernantes tuvieron un encuentro de aproximadamente una hora y posteriormente brindaron, según la planificación inicial, una rueda de prensa conjunta.

Después partirán a México, donde se celebrará una segunda reunión, en Campeche, con la presencia del primer ministro de Belice, Johnny Briceño.

Entre los principales temas que discutirán los gobernantes se encuentra la seguridad fronteriza y la conexión ferroviaria, entre otros asuntos.

Arévalo de León dijo el pasado lunes que México "es un gran aliado" y que la reunión es también "con el objetivo" de "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países".

La delegación de Guatemala está integrada por los responsables de los Ministerios de Defensa, Gobernación, Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores y también por miembros del Instituto Guatemalteco de Migración.

En mayo de 2024, Arévalo de León se reunió en Chiapas con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para abordar proyectos de desarrollo e infraestructura fronteriza. En junio, su Gobierno incrementó las acciones de vigilancia tras un enfrentamiento armado en Quechultenango, Guatemala, en la frontera con México.

