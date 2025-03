Sheinbaum va por corridos tumbados 'sin violencia'; el público ya tiene de cristianos y militares

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la presentación de una iniciativa de la Secretaría de Cultura con productoras y promotoras de Música a fin de lanzar canciones sin contenido violento.

“Que no haya apología de ninguna manera los grupos delictivos”.

En su libro “Corridos tumbados: Bélicos ya somos, bélicos morimos” (2023) el Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología, José Manuel Valenzuela Arce, describe a los corridos tumbados y bélicos como “expresiones recientes de la tradición corridista entre cuyas narrativas destacan el hedonismo, códigos consumistas neoliberales y los entramados del narcotráfico”.

Por ejemplo, la canción Presidente que une las voces de Gabito Ballesteros, Natanael Cano, Luis R Conriquez y Netón Vega en una letra compuesta por los temas señalados por Valenzuela Arce tiene más de 202 millones de vistas solo en YouTube y lo mismo puede decirse de decenas de canciones.

El despegue del género, si bien no reciente, tuvo un salto cuando el cantante Peso Pluma fue invitado a presentarse al programa de televisión The Tonight Show with Jimmy Fallon en abril de 2023.

Si bien en 2023, la plataforma de música Spotify reportó que los corridos tumbados representaban casi el 40 % de toda la música mexicana escuchada a nivel mundial, los años y meses siguientes han llevado tanto al crecimiento en seguidores, pero a su vez a la prohibición por las autoridades en distintos municipios y estados de México de escuchar en público música que destacara el narcotráfico o a los líderes criminales.

Incluso, conciertos de artistas importantes llegaron a cancelarse, teniendo que presentarse solo en Estados Unidos, por preocupaciones por su seguridad luego de recibir amenazas.

Pero para quién esté familiarizado con el ambiente de la música regional, en este caso los corridos tumbados que se nutren de elementos del hiphop, trap y urbano; han surgido artistas que intentan atraer al mismo público pero yendo por el camino de la religión en sus letras o en oda a los militares.

En febrero pasado, un reporte de CNN presentó al soldado en activo “Eddy Barrón” como uno de esos exponentes , respaldado por la Defensa (antes Sedena) para componer historias sobre las Fuerzas Armadas y sus integrantes.

En abril de 2023, el diario Excélsior destacó al cantante Jymba como una de las figuras que tiene años escribiendo corridos tumbados cristianos.

Según la nota, en lugar de hablar de mujeres, drogas, armas y fiestas, Jymba habla de Dios y hace referencias a la religión cristiana.