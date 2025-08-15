Sheinbaum sostiene reunión con Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala

Internacional Ucrania Donald Trump Israel-Palestina

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó al departamento de Petén, Guatemala, para sostener una reunión bilateral con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, con el objetivo de abordar temas de seguridad, migración, entre otros.

En punto de las 9:50 de la mañana de este viernes, la mandataria federal fue recibida en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya por Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala.

En el arribo a la rampa militar del Comando Aéreo del Norte se realizó honores militares para recibir a la mandataria mexicana por su primera visita al país de Guatemala.

La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo se reunirán más tarde en el Hotel Villa Maya junto con sus respectivas comitivas, entre ellos secretarios de Estado para abordar diversos temas que les competen a los países vecinos.

Se prevé que al finalizar el encuentro haya un mensaje para los medios de comunicación, y posteriormente Claudia Sheinbaum Pardo se dirigirá a Calakmul, Campeche, dónde dará un mensaje sobre los acuerdos logrados con Guatemala y Belice.


