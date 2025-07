Sheinbaum reacciona a caso de ciudadana que debe disculparse diariamente con diputada del PT | Video

El nombre de la diputada del PT Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ha causado ruido en redes sociales luego de que una mujer fuera sancionada y obligada a ofrecer disculpas públicas por comentarios hechos en 2024.

La mujer identificada como Karla Estrella, usuaria de la red social X (antes Twitter), fue sancionada primero por el Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó tumbar el comentario en X y luego por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que señaló a Karla Estrella de incurrir en violencia política de género, ordenándole ofrecer disculpas públicas por 30 días a Barreras Samaniego.

La trascendencia de la sanción llegó hasta la mañanera de este jueves 17, donde la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la situación a lo que respondió “Es un exceso, el poder es humildad, no es soberbia, entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes, si puede haber una sanción del Tribunal (Electoral) de decir, 'no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública'".

La presidenta planteó que cuando se está en medio de un proceso electoral es cuando el Tribunal debe analizar con sus criterios.

Aparte de enviar un mensaje a los políticos "Para todas y todos, el poder es humildad, no es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás y también aquí hay derecho a criticar de lo que sea, nadie lo impide; aquí lo que hay es derecho de réplica. Que si alguien ofende o dice una mentira hay que aclararla".

Violencia política de género, tema aparte

Sheinbaum manifestó que jueces y tribunales deben poner todo "en su justo término", aunque aclaró que cuando haya ofensas personales a una legisladora o una persona por ser mujer "esta ofensa grosera, que tiene que ver con el físico de la persona y que no tiene que ver con la opinión política, sino con una acusación por el hecho de ser mujer".

¿Qué decía la publicación de Karla Estrella por la que fue sancionada?

"Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas", señalaba Karla Estrella en la publicación.

A partir de este mensaje, la diputada Karina Barreras demandó ante el INE la publicación con el resultado de que fue dado de baja y luego le siguió la sanción por el Tribunal Electoral, en su caso consistió en publicar el siguiente mensaje:

"Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política".

Barreras Samaniego critica señalamientos tras sanción del TEPJF a ciudadana y Grok exhibe falsa narrativa

La diputada federal de Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, se pronunció tras presuntamente ser víctima de violencia política de género por una ciudadana.

"Defender los derechos de las mujeres siempre ha tenido un costo. Y no tengo problema en pagarlo. He enfrentado violencia política en mi contra y la revictimización por personas desinformadas o con un interés político; incluso he recibido amenazas físicas", denunció la legisladora oficialista en un video publicado en sus redes sociales.

Sin embargo, aseveró que la violencia no se calla ni se minimiza porque, expuso, muchas agresiones digitales han terminado en feminicidios.

De acuerdo con Barreras, muchas personas le sugirieron ya no salir en redes ni posicionarse al respecto del tema para "no generar más reacciones".

Ante esto, cuestionó: "¿Por qué deberíamos escondernos las mujeres?".

Según dijo, minimizar los logros de las mujeres es violencia política y está prohibido por una ley "aprobada por unanimidad en 2020".

"Qué ironía. Hoy, cuando se ejerce para proteger, atacan a la violentada, revictimizándome en redes sociales", lamentó.

Afirmó que cree en la libertad de expresión, pero que "no la confundirá" con violencia hacia las mujeres.

"Si eso amerita linchamiento estoy lista; resistiré cualquier intento de silenciarme. Por el futuro de todas, seguiré luchando", adelantó.

Es de señalar que, mientras Diana Karina defendió su derecho a proceder contra una ciudadana por violencia política de género, ella entre otras legisladoras fue quienes apoyaron a Cuauhtémoc Blanco, gritando "no estás solo", cuando se decidía el desafuero del exgobernador de Morelos, acusado de presunto abuso en contra de su media hermana.