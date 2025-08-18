Nacional SEP INAPAM Agresiones Beatriz Gutiérrez Müller hURACÁN Erin

Sheinbaum ratificó trabajo de Adán Augusto, asegura Monreal

Monreal descartó cambios en la coordinación del Legislativo, ante el caso de Hernández Bermúdez Requena

EL UNIVERSAL

Tras la reunión que sostuvo este lunes con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, dijo que la titular del Ejecutivo ratificó el trabajo de Adán Augusto López como coordinador de los legisladores morenistas en el Senado.

Además, Monreal descartó cambios en la coordinación del Legislativo, ante el caso de Hernández Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad con Adán Augusto López, quien también estuvo presente en el encuentro con la titular del Ejecutivo.

"Lo que yo observé fue una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Lo que yo observé es que tiene la Presidenta respeto por el senador Adán Augusto", dijo Monreal al descartar que se haya tocado el tema de Bermúdez Requena.

"Hubo cercanía y afecto, tuvo expresiones de respeto y de afecto. Se conocen desde de hace mucho tiempo y yo creo que la Presidenta es una mujer generosa, una mujer con una calidad humana, y humanista impresionante y nunca se tocó tema incómodo, tema de discusión, de diferencia o de algún reclamo de parte de ella", comentó Monreal.

"¿Es decir, lo ratifica?", se le preguntó.


"Para mí es un gesto de respeto y de una actitud institucional de que continúe trabajando", respondió.


"Fue una reunión amable, una reunión cordial con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Tardamos, fue una reunión prolongada porque revisamos toda la agenda legislativa que intentamos deliberar, intentamos de liberar y en su caso aprobar 30 puntos", detalló.


Después de casi dos horas, señaló que fue una reunión prolongada, pero amable y cordial: "Ella estaba de buen humor, estaba muy en buen sentido, buen talante y nosotros estábamos deliberando la agenda".


"¿Le mencionó cuáles son las prioridades?", se le cuestionó.


"Sí, tenemos las prioridades, incluso se las plantemos y ellas nos dijo algunos", respondió.


"¿Va haber preferente, iniciativa preferente?", se le insistió.


"No, no, no nos dijo eso, pero obviamente son como 30 elementos jurídicos o 30 instrumentos jurídicos que se tienen que actualizar o modificar, incluyendo la Reforma Electoral que va a empezar sus audiencias y sus foros, y en donde nosotros tenemos la posibilidad de incorporarlos como coordinadores de los grupos parlamentarios, si es que lo deseamos, y esperar que concluya el trabajo de este grupo presidencial para que se transforme en iniciativa y entregarlo al Congreso de la Unión", dijo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Ricardo Monreal Morena Claudia Sheinbaum Adán Augusto

               


elsiglo.mx