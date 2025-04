La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista un acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y empresas que producen comida con altos niveles calóricos, conocida como "comida chatarra".

A pregunta expresa en conferencia de prensa, la Mandataria federal destacó que la reunión que sostuvo hace unos días el titular de la SEP, Mario Delgado, con empresas que elaboran estos productos tenía solo un sentido informativo , y no pretendía buscar un acuerdo contrario al programa de "Vida Saludable" que prohíbe la venta de "comida chatarra" en las escuelas.

"No son acuerdos. Han criticado mucho a Mario, lo he visto en las redes que: ¡Cómo es posible si está promoviendo Vida Saludable se reúna con la Coca Cola! No hay ningún acuerdo, ni nada que tenga que ver con poner en riesgo la vida de la gente, ni menos de las niñas y los niños.

"Pero no es que se haya firmado a cambio de algo, nada. Entonces no. ¿Cómo creen, si la Coca Cola hace mucho daño, que me perdone la Coca-Cola, verdad, pero todo en abuso hace daño (…) Entonces no hay nada que tenga que ver con algún acuerdo que haya hecho la Secretaría de Educación Pública con estas empresas para afectar el programa de Vida Saludable".

En tono de broma, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que se debe de hablar con Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), para que deje de tomar este refresco por el daño que éste causa a la salud.

"Hay que decirle a Paco Taibo -se lo decimos a cada rato, que fuma y toma Coca-Cola, muchísimo, que le hace daño a la salud".

Sheinbaum: No hay acuerdo entre SEP y empresas de comida chatarra