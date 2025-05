Sheinbaum expresa su apoyo a Clara Brugada tras asesinato de colaboradores

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal ya atrajo las investigaciones del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno.

La conferencia mañanera de este miércoles, detalló que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están trabajando de manera coordinada con las autoridades capitalinas.

"Estamos trabajando conjuntamente y está trabajando junto con el gabinete de seguridad, el gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todo el gabinete de seguridad para esclarecer los hechos y llegar a la verdad y a la justicia como es nuestra política en todos los casos en el país", expuso.

La titular del ejecutivo informó que el día de ayer sostuvo una reunión en privado con Clara Brugada, a quien le reiteró su apoyo afirmando que ni ella ni los capitalinos están solos.

"Por los hechos ocurridos ayer en la Ciudad de México, decirle a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola, el día de ayer estuve unos minutos con ella, estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola, y que sepa que no está sola, que el gobierno de la ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo", aseveró.