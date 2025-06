Sheinbaum contesta a la acusación de Kristi Noem sobre alentar las protestas en Los Ángeles

La presidenta Claudia Sheinbaum contestó a la acusación de Kristi Noem, sobre alentar las protestas violentas en Los Ángeles.

Sheinbaum declaró que es “absolutamente falsos” y mostró su declaración de ayer lunes condenando las manifestaciones violentas.

“Siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento”.

La presidenta sostuvo que su posición es y seguirá siendo la defensa de los mexicanos honestos, trabajadores, que ayudan a la economía de Estados Unidos y a sus familias en México.

Reiteró estar segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y naciones, en este caso al ingresar a una vivienda desde el echo.

¿Qué dijo Kristi Noem sobre Sheinbaum?

Este martes, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se lanzó contra la presidenta Claudia Sheinbaum al acusarla de alentar las protestas contra las redadas de migrantes en Los Ángeles, California.

Durante una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump fue cuestionado sobre los dichos recientes de Sheinbaum, quien condenó la violencia, asegurando que él también, pero debe detener la violencia.

“Al hacer lo que hice, detuve la violencia”, afirmó Trump sobre las protestas en Los Ángeles.

Noem, quien semanas atrás visitó México para reunirse con Sheinbaum y otros funcionarios federales donde destacó la colaboración existente entre ambos gobiernos, refirió que la presidenta alentó más protestas.

“Ella no debió hacer eso y la condenó por ello. No debería alentar las protestas violentas que están sucediendo. Si son pacíficas, está permitido, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos”.

