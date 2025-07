Sheinbaum celebra que el PIB de México crece pese a la incertidumbre por aranceles de Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este miércoles el alza del producto interior bruto (PIB) del país, que avanzó un 0.2 % en el trimestre de abril a junio, pese a la incertidumbre que ha generado la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

“El Fondo Monetario (Internacional) ya ven que decía que iba a caer la economía, que iba a ser menos 0.3 %, creo que decían y desde aquí dijimos: ‘Se están equivocando’. La economía de México está fuerte, está sólida”, destacó la gobernante mexicana durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria reconoció que hay impactos por la incertidumbre que ha generado la amenaza de aranceles por parte del presidente de EE.UU.,Donald Trump, aunque dijo que esto no es solo en México sino en el mundo entero.

“(Impacta) particularmente en México, por la integración económica que tenemos con Estados Unidos. Pero el plan que desarrollamos está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año. Entonces es positivo”, aseveró Sheinbaum.

La jefe de Estado presumió las cifras preliminares del PIB que momentos antes había divulgado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que también reportó un crecimiento de un 0.7 % interanual en el segundo trimestre de 2025, con lo que la economía de México acumula un incremento de 1.4 % en el año.

Según el Inegi, la economía mexicana había crecido un 0.2 % trimestral y un 0.8 % interanual en el periodo de enero a marzo del año en curso.

“A algunos no les gusta, porque los adversarios políticos quisieran que a México le fuera mal. Pero no, no le va a ir mal porque nuestro modelo funciona. Ya se demostró durante seis años y lo estamos demostrando ahora”, enfatizó la presidenta.

La subida del PIB de México de abril a junio de 2025 estuvo acorde con el crecimiento del 3 % durante el segundo trimestre en Estados Unidos, país que evidencia una recuperación económica luego de la contracción registrada en los meses de enero a marzo.

De acuerdo con varios analistas, México ha evitado una recesión técnica, tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantiene un desempeño débil.

Esto pese a que en abril el grupo financiero Citi estimó que el PIB se redujo un 0.4 % en el primer trimestre del año, tras una caída del 0.6 % en el último periodo de 2024, lo que configuraba una recesión técnica.

Además, el FMI previó en la víspera un crecimiento del 0.2 % en 2025 y del 1.4 % en 2026 , en contraste con el Banco Mundial que ha proyectado una recesión del 0 %.

“Tomando en cuenta solo crecimiento económico, aún en las condiciones actuales de aranceles de Estados Unidos, de la incertidumbre que esto genera, hay crecimiento y el FMI pues, sí, tuvo que cambiar su estimación”, señaló la presidenta Sheinbaum.