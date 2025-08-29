Nacional Claudia Sheinbaum Senado Alejandro Moreno Profeco Seguridad

Sheinbaum anuncia posible reapertura de frontera para exportación de ganado a EU

La presidenta señaló que, tras acuerdos técnicos y avances en el control del gusano barrenador, se prevé que la exportación de carne mexicana podría retomarse antes de noviembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que, se prevé que antes de noviembre se espera reabrir la frontera a la exportación de ganado de México a Estados Unidos tras la presencia del gusano barrenador en el país.

"El gobierno de Estados Unidos, planteó la secretaria de Agricultura, la fecha de noviembre como probable fecha de apertura. Estuvo recientemente el secretario de agricultura en Estados Unidos con Roberto Velasco, el subsecretario Panamérica del Norte en Relaciones Exteriores y se planteó la posibilidad de que fuera antes", destacó.

Ante la presencia del gusano barrenador en México, Sheinbaum aclaró que ya hay criterios técnicos ante el control de esta plaga "la subjetividad en estas decisiones, pues afecta a demasiada gente", indicó.

"Se ha trabajado mucho en los criterios técnicos entre ambas secretarías; entonces, pues hay mucho avance", aseguró la Presidenta, y dijo que la fábrica de mosca estéril en el Sur de México sigue en pie, agregó, pues ya están listos los recursos.

"Ya están los recursos, todo también es parte de este planteamiento que se ha hecho entre ambos secretarios y lo comenté aquí: tenemos un acuerdo con los ganaderos de Sonora, de Coahuila y de Durango, después vamos a avanzar también con Chihuahua y Tamaulipas para poder fortalecer la producción de carne en nuestro País", detalló.


               
               


               

               
               

               
               
               
