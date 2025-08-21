Shakira hizo una parada especial antes de tomar su vuelo a la Comarca Lagunera

Y Shakira por fin llegó a la Comarca Lagunera para ofrecer su concierto anoche en el Territorio Santos Modelo, el cual deslumbró a las más de 20 mil almas reunidas en el Territorio Santos Modelo.

Pero, ¿Qué hizo antes y después de arribar a nuestras tierras?, procedente de la ciudad de Los Ángeles, California, la colombiana hizo una escala en San José del Cabo en un vuelo privado en el avión, Gulfstream G650, de acuerdo con una fuente.

Antes de cantarle a los laguneros y demás personas de ciudades cercanas, la colombiana se relajó en las playas de Los Cabos, a donde fue luego de arribar a San José del Cabo, de acuerdo con varias imágenes publicadas por TMZ.

“La Loba” aterrizó en Torreón en un hangar cerca de las 5:30 de la tarde ayer y enseguida hizo lo propio, Pitbull, en otra nave.

Al término de sus concierto en el Estadio Corona, Shakira volvió a volar a San José del Cabo. Recientemente, Shakira fue captada con Antonio de la Rua, su ex pareja. Los fans de inmediato han dicho que sería bueno que volvieran, pero eso el tiempo lo dirá.Junto a decenas de laguneros, Shakira apareció anoche en el TSM a las 21:41 horas.

Empezó con La fuerte, Girl like me y en Las de la intuición quienes traían su peluca de color morado aprovecharon para grabar TikToks. Continuó con Estoy aquí.

"Buenas noches Torreón, muchísimas gracias por estar aquí. Soy muy feliz de verlos", fueron sus primeras palabras hacia su ferviente público. Deleitó con Empire, no sólo dando muestra de su talento bilingüe, también de lo bien que toca la guitarra.

"El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer", dice su canción Inevitable, la cual quedó muy acorde a esta noche, debido a que la lluvia que se presentó previo a su concierto cesó en el inicio de este. Continuó su show hasta las 23:40 horas.