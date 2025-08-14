Serie IGUALADA

taque de 3 carreras durante la octava entrada definió un duelo de batazos a favor de los Toros de Tijuana, que vencieron a los Algodoneros del Unión Laguna con pizarra de 9 carreras a 6, para que se empatara a 2 triunfos por bando la serie de playoffs, cuyo cuarto juego se disputó anoche, ante 7,640 aficionados en el Estadio de la Revolución.

El cubano Darién Núñez, que no había permitido carreras en 2 entradas de labor en los playoffs, pero anoche se le indigestó la octava entrada y le anotaron las 3 rayitas que hicieron la diferencia en el juego, con el que se garantiza que la serie regrese a Tijuana. Aunque conectaron más hits que sus rivales, los Guindas tuvieron el problema de los corredores dejados en base, pues dejaron a 10 hombres en circulación, aunque demostraron que el bullpen de los Astados es vulnerable, y obligaron al mánager Oscar Robles a utilizar 8 lanzadores, 3 de ellos entraron justo cuando llegaba a batear Nick Torres.

TUNDEN A BARRÍA

Los Toros pegaron primero ante la serpentina de Jaime Barría en la segunda entrada: Jack Mayfield y Junior Lake ligaron dobletes para fabricar la carrera "de la quiniela", y enseguida, Franchy Cordero conectó cuadrangular al jardín izquierdo para poner la pizarra 3 - 0. Laguna respondió en el tercer inning ante los envíos del zurdo Caleb Baragar, con corredores por primera y segunda base, Didi Gregorius pegó sencillo al jardín derecho, remolcador de la primera carrera local, aunque se quedaron cortos, pues dejaron la casa llena al fallar Jonathan Schoop con un elevado al jardín central.

Junior Lake volvió a hacer daño por Tijuana en el cuarto capítulo y pegó cuadrangular solitario al jardín izquierdo para aumentar la ventaja visitante, y en la sexta entrada, Rangel Ravelo pegó otro palo de vuelta entera, su tercero en la serie, esta vez encontrando a Isaac Rodríguez por los senderos para mover los cartones 6 - 1. Eso terminó con la labor del panameño Barría en la loma, quien al igual que Caleb Baragar, se fue sin decisión.

REACCIÓN GUINDA

Unión Laguna comenzó a regresar en el fondo del sexto rollo: Brian O´Grady abrió la tanda con cuadrangular solitario al jardín izquierdo, Adrián Tovalín pegó imparable y también llegó a la registradora con un tablazo de Hendrik Clementina que superó la barda del jardín central contra los lanzamientos de Roel Ramírez. Julián Escobedo consiguió base por bolas y tras un infield hit de Jonathan Villar, anotó con doblete al jardín izquierdo, obra de Nick Torres, que puso el encuentro 6-5. Finalmente, los Algodoneros empataron en el séptimo episodio ante los envíos de Sam McWilliams: Jonathan Schoop abrió la ofensiva con doblete al jardín izquierdo y anotó con otro tubey de Adrián Tovalín hacia el mismo lado del outfield para emparejar la pizarra a 6 carreras por bando.

Los Astados recuperaron la ventaja en el octavo capítulo con Darién Núñez en la loma: el cubano Rangel Ravelo y Junior Lake se colocaron en posición de anotar tras un wild pitch y anotaron con sencillo al jardín central, obra de Franchy Cordero, quien fue sustituido por José Guadalupe Chávez para correr y llegó a la registradora con doblete de José Alonso Gaitán. Sam McWilliams se alzó con la victoria a pesar de recibir una carrera en la séptima entrada y Darién Núñez cargó con la derrota; Diego Castillo se quedó con el salvamento, que fue de 5 outs en 5 bateadores para concretar el triunfo de los Toros que emparejó la serie.

PARA HOY

Este jueves se celebrará el quinto juego de la serie en el Estadio de la Revolución a las 19:30 horas; el zurdo Ricardo Sánchez (0 - 1; 40.50 ERA) subirá a la loma por los Algodoneros y David Reyes (1 - 0; 3.60 ERA) lo hará por los visitantes.