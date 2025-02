A José Pablo Minor le sienta bien ser villano, confiesa en entrevista

El actor, José Pablo Minor, había hecho papeles de bueno en varios proyectos hasta que le tocó ser todo un malvado en El Ángel de Aurora, faceta que está disfrutando y que espera, se repita.

Con motivo del final de dicha producción de Roy Rojas, que ocurrirá mañana a las 20:30 horas por Las Estrellas, Minor habló con El Siglo de Torreón de su labor en la trama, en el personaje de "Demián Morga".

"Es un papel que hace tiempo que quería hacer. Deseaba encarnar al violento, al que incomoda, al maníaco. Me encantaría realizar este tipo de personajes que son como incomprendidos y que al final nos enseñan mucho a nosotros mismos. Me gustó también que 'Demián', empezó a tener una redención que lo llevó a emprender cambios en su vida de forma positiva", comentó y añadió que seguramente se quedará tatuado en su vida tal caracterización.

En ese sentido, José Pablo mencionó que "Demián" fue tomando decisiones erróneas en su vida debido a la falta de cariño y de interés que vivió siendo un niño.

"Él ha sido víctima de las circunstancias, de la realidad. Es alguien con muchos privilegios económicos, pero vacío en su ser. Ahí vemos cómo lo que unos tienen es lo que necesitan otros y viceversa. La gente, creo, lo ha comprendido. Ha sido un papel con un cúmulo de matices", mencionó.

Desde su hogar, el entrevistado explicó que se encuentra contento por los resultados que obtuvo este proyecto protagonizado por Natalia Esperón y Jorge Salinas.

"Me encuentro feliz, pero a la vez nostálgico porque termina. Hay mucha gratitud con la gente, con la producción, con los actores. En verdad que esta novela se quedará en mi corazón por siempre".

El hecho de que acabe en domingo por Las Estrellas, es un indicador del éxito conseguido por el melodrama, así lo confirmó Minor.

"Dos horas de final tendrá este melodrama y comenzará por Las Estrellas a las 8:30 de la noche. Va a estar muy bueno. Nadie se espera lo que pasará; es más, ni nosotros, porque se grabaron finales alternativos y no sabemos cuál se quedó".

Destacó José Pablo, que se formó una gran familia durante las grabaciones de la telenovela, que será la última de las 16:30 horas entre semana, ya que llegarán otras opciones en ese horario, en Televisa.

"Ha sido una fortuna lo que hicimos en equipo. No hubo egos. El compañerismo se notó desde el primer día que empezamos a realizar la novela. Roy Rojas supo elegir muy bien el elenco".

Por otro lado, el actor mencionó que espera que su siguiente personaje sea tan completo como "Demián".

"Le entregó mucho de mí a cada papel que me han dado porque me frustro mucho si no me siento verdadero. Me daría gusto que me entreguen otro villano".

Se mostró el artista motivado por lo que ha conseguido en su trayectoria, pero aceptó que siempre busca aprender y superarse.

"Quiero seguir creciendo en todos los sentidos e ir avanzando. Les voy a platicar que yo debuté en la actuación siendo un bebé en la telenovela Muchachitas de 1991. Regresé a donde empecé. Sin duda, estoy pasando por un gran momento en mi vida y en verdad que no llevo prisa, pues cuando uno hace lo que ama, en verdad que todo se disfruta".