Ser 'vecino' cambia su vida Ser 'vecino' cambia su vida

El pasado 20 de julio, Vecinos terminó su temporada número 19 con gran éxito. Los actores de este proyecto grabarán pronto los capítulos de próximas entregas que verán la luz en 2026.

Darío Ripoll habló con El Siglo de Torreón de dicha emisión que ha traído un cúmulo de alegrías al público, pero también a él y a sus compañeros.

"Ahora sí que este programa ha sido muy querido por el público y nos ha dado tantas cosas tan bonitas. Sin duda, Vecinos nos ha cambiado la vida y hemos hecho un surco dentro de la televisión mexicana", mencionó vía telefónica.

En la producción de Elías Solorio, Darío ha encarnado a "Luis San Román", papel que ya forma parte del ADN del actor y con el que se han identificado muchas personas.

"Pues 'Luisito' ha sido un personaje muy querido por la gente. Digamos que es el más cuerdo del edificio de los vecinos y al que más le cargan la mano. A los fans les ha gustado la evolución que ha tenido el personaje en estos 20 años de permanencia.

" Me siento halagado de las cosas bonitas que me dicen en las calles o me escriben en las redes sociales. Les adelanto que 'Luis' vendrá con muchos cambios en la siguiente entrega", explicó el entrevistado.

Sobre la mancuerna que ha hecho con Mayrín Villanueva, cuyo personaje es "Silvia" la ahora esposa de "Luis" , Ripoll dijo que ha sido "maravillosa", y eso se ha reflejado en la pantalla.

"Es una gran amiga, ya tenemos más de 15 años de laborar juntos. Con Mayrín hemos hecho una química muy bonita. Ella es muy participativa y siempre tratamos de enriquecer a nuestros personajes de la mejor manera. A la gente le ha gustado bastante nuestra pareja".

Ripoll reveló al "Defensor de la Comunidad" las razones por las que él cree que Vecinos ha trascendido y puede ser considerado un nuevo clásico de la comedia nacional.

"Considero que el éxito de Vecinos tiene que ver con la nostalgia de aquellos programas del pasado como El Chavo del 8, el cual unía a las familias. Roberto Gómez Bolaños supo hacer comedia para adultos y niños.

"Vecinos tiene esa parte de añoranza, de personajes muy bien escritos, que la gente se identifica con ellos, lo mismo pasaba con El Chavo. Sé que no debemos compararnos, pero la realidad es que al igual que con El Chavo cada personaje de nosotros se ha vuelto el espejo de una gran cantidad de seguidores que se ven reflejados".

Y justo al tocar el tema de Gómez Bolaños, que está tan de moda por la serie de Max, Sin querer queriendo, Darío Ripoll celebró que Vecinos tenga en sus filas a Edgar Vivar.

"Imagínense que contamos con una leyenda de la televisión mexicana con nosotros. Le hemos aprendido bastante a Edgar. Es una gran persona en todos los sentidos".

Darío compartió que en un futuro se realice algún documental inspirado en Vecinos con el fin de que se narre la historia del proyecto.

"Eso sería maravilloso e increíble. Ojalá pudiéramos trascender a ese nivel. No me queda más agradecer a todas las personas que han apoyado a Vecinos", explicó y adelantó que vienen más entregas.

"Hay Vecinos para un buen rato. Está el plan de realizar dos nuevas entregas a finales de este año y se estrenarán en 2026".

Por otro lado, Darío mencionó que su agenda se encuentra llena, y es que, además de su trabajo como actor, ofrece talleres y pláticas. Alista una nueva propuesta de comedia, de la cual pronto dará los detalles.

"Tengo varios proyectos como un taller de actuación que ha funcionado muy bien. Los chavos que he preparado se van muy contentos de lo que aprenden. Me encanta transmitir un poco el conocimiento que he adquirido a lo largo de los años".