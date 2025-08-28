Sentencian a 48 años de prisión a joven que mató a su madre e hirió a su padre y hermana en Gómez Palacio

El joven que le quitó la vida a su madre y dejó lesionados a su padre y a su hermana en la ciudad de Gómez Palacio en noviembre del 2024, fue sentenciado a 48 años de prisión.

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), a través del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio, adscrito a la Vicefiscalía Región Laguna, obtuvo la pena en mención en contra de José Emiliano García Barraza.

Los delitos que se le imputaron son el de feminicidio, cometido en contra de María de los Ángeles Barraza Fierro de 56 años de edad, así como de homicidio agravado calificado en grado de tentativa, en perjuicio de Ricardo y Sofía Marcela de 70 y 20 años de edad, respectivamente.

Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre del 2024 entre las 2:00 y las 2:30 horas, en un domicilio de la calle Vista Hermosa del fraccionamiento El Refugio.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

María de los Ángeles se encontraba en una habitación de la planta cuando llegó su hijo José Emiliano bajo los efectos de la droga, quien comenzó a agredirla con un arma blanca en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.

Al intentar auxiliarla, Ricardo (padre) y Sofía Marcela (hermana), igualmente fueron lesionados por el joven, para luego ser trasladados para recibir atención médica al Sanatorio San José.

Tras la agresión, el imputado huyó del sitio a bordo de una camioneta Ford Escape color rojo, sin embargo, fue detenido en flagrancia momentos después por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID).

El mismo 21 de noviembre de 2024, el sujeto fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación.

Posteriormente, el 23 de noviembre se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que el Juez dictó auto de vinculación a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, ordenando su reclusión en el Centro de Reinserción Social número 1 de la ciudad de Durango.

Finalmente, tras el desahogo de las pruebas y la solidez de los elementos aportados por la Fiscalía, se dictó sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado, imponiendo a José Emiliano García Barraza una pena de 48 años de prisión.

Así mismo, deberá cubrir una multa de 368 mil 269.44 pesos y el pago de un millón 259 mil 585.80 pesos como reparación del daño en favor de las víctimas y ofendidos.