Señalan en mañanera a agentes de EUA por homicidio de mando durante operativo en Baja California

Este miércoles, se reportó que un mega operativo fallido en Baja California para dar con un presunto delincuente buscado por Estados Unidos tuvo la presunta participación de elementos policiales norteamericanos.

Durante la conferencia mañanera, una periodista cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el operativo al revelar contar con información sobre la participación de agentes de Estados Unidos y el que luego estos se retiraran tras ejecutar a una elemento de la Policía Estatal.

Sheinbaum declaró no contar con información del supuesto operativo, señalando sobre la supuesta participación de los agentes "además no debe ser, si nos das la información con gusto lo investigamos, porque eso no debe ser…”.

Acto seguido procedió a recordar un operativo donde falleció “una compañera de la Secretaría de Seguridad o de la Fiscalía de Baja California... se quería detener a un presunto delincuente que escapó, pero no tenemos información de que hayan participado elementos de seguridad de Estados Unidos".

La reportera afirmó que fue este el operativo y señaló que Estados Unidos ofrece 35 mil dólares por la captura del sujeto buscado.

Medios nacionales reportaron el pasado miércoles 9 de abril que un sujeto buscado por Estados Unidos asesinó a una agente de las Fuerzas Estatales de Baja California y pese al uso de helicópteros y drones logró escapar.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 13:00 horas en un fraccionamiento de Tijuana. Al sitio acudió la jefa de Enlace de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Abigaíl Esparza Reyes, quien perdió la vida supuestamente al recibir disparos no de los agentes sino del sujeto a quienes buscaban cumplimentar una orden de aprehensión.

Si bien fue trasladada a la Cruz Roja de Tijuana, Esparza Reyes perdió la vida.

Tras el fracaso del operativo, la embajada de Estados Unidos lamentó el asesinato de la mando estatal, afirmando que trabajarían en “estrecha cooperación” con las autoridades mexicanas para que el homicidio de la agente no quede impune.

El objetivo del operativo fue identificado como César Moisés Hernández , de 35 años de edad, quien el 2 de diciembre de 2024 escapó de la custodia de las autoridades mientras cumplía con una cadena perpetua por homicidio y ahora es buscado también por el asesinato de la agente estatal.