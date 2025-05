Señala alcalde de Piedras Negras sabotaje de diputado Mejía Berdeja

Durante la segunda sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Piedras Negras, fueron rechazadas las cuentas públicas correspondientes al mes de abril por lo que Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de esta ciudad fronteriza, señaló que fue un sabotaje de Ricardo Mejía Berdeja, Diputado Federal por el Partido del Trabajo.

"Eso es lo que está pasando aquí en Piedras Negras, que hay un sabotaje de parte de Ricardo Mejía y no solamente pasa aquí en Piedras Negras, vayan y pregunten allá también con Iván Ochoa en Nava para que vean cómo están actuando los regidores del PT , es un sabotaje permanente, no hay diálogo, no hay consenso", refirió el alcalde.

El servidor público pidió dejar de fingir y de mentir a la gente, porque es a raíz de ésta investigación, comparecencia o diferencias entre Lorenzo Menera Sierra, gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y la Comisaría del Simas, que se generó este cambio en el ambiente político.