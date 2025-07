Senadora urge a Esteban Villegas y Manolo Jiménez firmar convenio para ampliar pensión por discapacidad

A cinco meses de que el Gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal se comprometiera con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo a firmar el convenio de colaboración para ampliar la edad la de registro a la Pensión de Personas con Discapacidad de 0 a 64 años, la senadora Margarita Valdez le lanzó un llamado recordándole ese compromiso, así como también al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, para lograr la firma de ambos mandatarios.

Durango y Coahuila se encuentran entre los estados que aún no han firmado ese convenio para lograr esa ampliación en el registro que en ambas entidades se mantiene en los 0 a los 29 años de edad.

Fue en su primera gira como presidenta de México a Durango, que el gobernador anunció que el convenio se firmaría a más tardar en un mes para lograr esa universalidad en la Pensión de Personas con Discapacidad.

“Yo me sumo al tema de discapacidad con mucho gusto, este mismo año firmamos para entrar al tema de discapacidad. Yo ya firmo este mes (febrero), ya le dije a la Presidenta, ya me comprometí con ella”, sin embargo ya han pasado cinco meses de ese anuncio.

“Sigue pendiente la firma, definitivamente el ejecutivo que es el responsable, tiene sus razones para no hacerlo, no las conocemos, había dicho que sí”, recordó la senadora Margarita Valdez.

Y recalcó que la discapacidad no tiene una solución no así una necesidad. Razón por la que hace un llamado a Villegas Villarreal, sobre todo porque son pocos los que aun no se han sumado a la pensión.

“Son pocos los gobernadores que no han firmado... Pero a mi si me dicen hacer el llamado específico a alguien al gobernador del estado de Durango. También se lo haría al gobernador de Coahuila de que ya no se tarden tanto, la gente está muy necesitada y uniendo fuerzas se pueden lograr las cosas”, dijo la senadora.