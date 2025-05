Senador Luis Donaldo Colosio respalda campaña de Omar Castañeda

En una visita que marca un espaldarazo en la contienda electoral de MC, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, se sumó al proyecto de Omar Castañeda, candidato a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio por el partido naranja.

“A mi me encanta Gómez Palacio y no es la primera vez que vengo pero tenía muchos años de no venir pero lo que sí lamento es que en todos esos años de no venir veo pocos cambios. Hay un estancamiento", señaló Colosio.