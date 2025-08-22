Deportes Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Junior Asunción 2025 Lucha libre Liga MX

Selección Mexicana presenta su primer convocatoria para el primer microciclo

Luego de haber alcanzado un acuerdo con los clubes de la Liga MX, la Selección Mexicana encabezada por Javier Aguirre anunció su convocatoria para el primer microciclo para su preparación de cara al Mundial de 2026.

Estos dos días de concentración serán utilizados para que el Vasco pueda tener mayores referencias a la hora de armar sus próximas listas en Fecha FIFA, y así ampliar los nombres que podrían llegar al combinado nacional.

Para este microciclo hay un par de jugadores que viven su primer llamado al Tri, tal y como Armando González y Diego Campillo, ambos de Chivas. El cuadro rojiblanco es el que más futbolistas manda a la concentración con cinco.

Los próximos amistosos de México serán frente Japón y Corea del Sur en Estados Unidos en el mes de septiembre, por lo que los futbolistas presentes en este microciclo buscan colarse a esta convocatoria.

Lista completa de convocados


Porteros


    

  Raúl Rangel (Chivas)
    • 

  Sebastián Jurado (Bravos)
    • 

  Carlos Moreno (Pachuca)
    • 



Defensas


    

  Denzell García (Bravos)
    • 

  Diego Barbosa (Toluca)
    • 

  Ramón Juárez (América)
    • 

  Víctor Guzmán (Rayados)
    • 

  Eduardo Águila (Atlético de San Luis)
    • 

  Daniel Aceves (Pachuca)
    • 

  Gerardo Arteaga (Rayados)
    • 

  Diego Campillo (Chivas)
    • 

  Bryan González (Chivas)
    • 



Medios


    

  Fidel Ambriz (Rayados)
    • 

  Isaías Violante (América)
    • 

  Alexis Gutiérrez (América)
    • 

  Jesús Angulo (Toluca)
    • 

  Jorge Ruvalcaba (Pumas)
    • 

  Ozziel Herrera (Tigres)
    • 

  Diego Lainez (Tigres)
    • 

  Luis Romo (Chivas)
    • 

  Erick Sánchez (América)
    • 



Delanteros


    

  Germán Berterame (Rayados)
    • 

  Armando González (Chivas)
    • 



               
               


               

               
               

               
               
               
