Selección mexicana de Taekwondo abre con oro y bronce en los Junior Asunción 2025

Tal como se esperaba, el Taekwondo Mexicano logró una cosecha importante durante el primer día de competencias en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego de sumar dos preseas de oro y una más de bronce.

Los metales dorados corrieron por cuenta de la jalisciense Andrea Mariana Zambrano Montiel de 20 años, quien venció 2-0 a la uruguaya María Grippoli en la final de -49 kilos, para adjudicarse el campeonato panamericano juvenil, además de ganar una plaza para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En su camino al podio, derrotó en cuartos de final por 2- 0 a la guatemalteca Nicolle Way y doblegó por 2-1 en semifinales a la estadounidense Maya Mata.

La segunda presea dorada para México fue gracias a la actuación de la morelense Zaira Paulina Salgado Landa de 21 años, quien logró la victoria por 2-0 contra la estadounidense Montana Miller, en la final de la categoría -57 kilos.

Con este triunfo, la mexicana sumó un boleto a los Juegos Panamericanos Lima 2027. La azteca pasó bye la primera ronda y derrotó en semifinales a la peruana Camila Arenas por 2- 0. Con la medalla de oro de Zaira Salgado, México llegó a 50 preseas en la justa panamericana juvenil.

Por su parte, el jalisciense Carlos Damián Cortés Labastida de 20 años, logró la presea de bronce, tras vencer 2-0 al chileno Aarón Contreras, en el duelo por la medalla de tercer lugar de la categoría -58 kilos.

En su primera ronda ganó por descalificación al ecuatoriano Mauricio Ramírez, mientras que, en semifinales cayó por 1- 2 contra el brasileño Matheus Goncalves.

Este sábado entrarán en acción: el duranguense de 20 años Víctor Armando Ramírez en la categoría +80 kilos; por el IPN se presentará Julia Sarahí Ramírez de la Rosa de 18 años en la división -67 kilos y la queretana Paloma García Moctezuma de 21 años competirá en +67 kilogramos.