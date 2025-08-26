Seis lesionados dejó volcadura en la carretera libre Monterrey - Saltillo

El exceso de velocidad dejó un saldo de seis personas lesionadas, luego de que se registrara una salida de camino y volcadura la tarde de este martes en el municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron sobre la carretera libre Monterrey - Saltillo, por donde se desplazaba una camioneta Dodge con 4 mujeres y 2 hombres a bordo.

Al arribar al kilómetro 27+500, pasando el ejido Higueras, el conductor perdió el control del volante, para luego de registrar una salida de camino y tras varias volteretas, la camioneta quedó con el toldo sobre la terracería.

Luego de que se registrara el reporte al Sistema Estatal de Emergencias 911, al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil Ramos Arizpe.

Tras una valoración, los lesionados, entre ellos dos menores de edad del sexo femenino, presentaban principalmente dolor en zona lumbar y vertical.

Por lo anterior, los seis ocupantes de la unidad fueron trasladados en código amarillo al Hospital Christus Muguerza ubicado al norte de Saltillo.

Oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras también se dieron cita en el lugar, quienes una vez que tomaron conocimiento del percance, con ayuda de una grúa se trasladó la camioneta al corralón.