Policiaca ACCIDENTES VIALES fallecimientos incendios HOMICIDIOS Accidentes

ACCIDENTES VIALES

Seis lesionados dejó volcadura en la carretera libre Monterrey - Saltillo

Los seis ocupantes de la unidad fueron trasladados en código amarillo al Hospital Christus Muguerza

Seis lesionados dejó volcadura en la carretera libre Monterrey - Saltillo

Seis lesionados dejó volcadura en la carretera libre Monterrey - Saltillo

ISABEL AMPUDIA

El exceso de velocidad dejó un saldo de seis personas lesionadas, luego de que se registrara una salida de camino y volcadura la tarde de este martes en el municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron sobre la carretera libre Monterrey - Saltillo, por donde se desplazaba una camioneta Dodge con 4 mujeres y 2 hombres a bordo.

Al arribar al kilómetro 27+500, pasando el ejido Higueras, el conductor perdió el control del volante, para luego de registrar una salida de camino y tras varias volteretas, la camioneta quedó con el toldo sobre la terracería.

Luego de que se registrara el reporte al Sistema Estatal de Emergencias 911, al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil Ramos Arizpe.

Tras una valoración, los lesionados, entre ellos dos menores de edad del sexo femenino, presentaban principalmente dolor en zona lumbar y vertical.


Por lo anterior, los seis ocupantes de la unidad fueron trasladados en código amarillo al Hospital Christus Muguerza ubicado al norte de Saltillo.


Oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras también se dieron cita en el lugar, quienes una vez que tomaron conocimiento del percance, con ayuda de una grúa se trasladó la camioneta al corralón.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: accidentes viales volcadura Ramos Arizpe

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Seis lesionados dejó volcadura en la carretera libre Monterrey - Saltillo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409434

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx