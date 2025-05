Seguridad Pública será una de las prioridades de Omar Castañeda

En rueda de prensa el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de Gómez Palacio, Omar Castañeda, aseguró que la seguridad pública en Gómez Palacio es una de sus prioridades y hará reingeniería total en Policía y Tránsito.

Dijo que está consciente que incluso dentro de la corporación hay policías y tránsitos que también son extorsionados al interior, por lo cual consideró necesario un nuevo modelo de seguridad.

Dijo que en su gobierno despedirá solo a los elementos identificados con prácticas autoritarias, corruptas y opacas.

Señaló que en su gobierno eliminará el Alcoholímetro y los reemplazará por puntos de prevención bien señalizados con cámaras y protocolos públicos, con enfoque totalmente preventivo y no recaudatorio. Consideró absurdo que alguien que se haya tomado una sola copa en una comida ya sea sujeto del pago de onerosas multas.

Destacó que son preocupantes las cifras del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna:

"8 de cada 10 habitantes creen que hay corrupción en la policía municipal, en tránsito y hasta en la estatal y no es una percepción, es una certeza. Aquí, si no das mordida, no pasas. Y si pides ayuda, no llega”.