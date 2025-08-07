Seguridad Pública de Torreón reporta detenciones por robos

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, encabezada por el comisario Alfredo Flores Originales, informó sobre los avances en la estrategia de prevención y combate al delito, particularmente en los rubros de robo a casa habitación, planteles educativos y establecimientos comerciales durante el periodo vacacional.

En entrevista, el comisario destacó que durante esta semana se han registrado al menos 12 detenciones por robo a casa habitación, además de la captura de una pareja vinculada al robo en una escuela federal, y otra persona detenida en una escuela estatal . En total, durante el actual receso escolar, se han reportado cuatro casos de robo en planteles educativos, con dos detenciones confirmadas.

Estrategia para proteger escuelas

Flores Originales detalló que, en coordinación con la Secretaría de Educación y la Coordinación de Servicios Educativos, se implementó una estrategia comunitaria que incluye:

• Mayor frecuencia de patrullajes en zonas escolares

. • Vigilancia vecinal y apoyo de padres de familia para monitoreo externo.

• Comunicación directa con directivos escolares para detección temprana de riesgos.

“Se pidió apoyo a los vecinos y padres de familia para ayudar a vigilar, especialmente en escuelas cercanas a sus domicilios. Nuestra parte ha sido intensificar recorridos preventivos”, señaló el comisario.

Comercios del Centro, bajo vigilancia

Respecto a robos en la zona centro, el titular de la corporación confirmó que esta semana se realizaron 15 puestas a disposición, la mayoría relacionadas con casos de farderos, es decir, personas que hurtan mercancía en tiendas.

Si bien se reconoce un repunte ocasional en estos delitos, el comisario aseguró que existe una respuesta inmediata por parte de la Policía Municipal y el Grupo de Reacción Torreón (GRT). Además, resaltó que las detenciones son posibles gracias a las denuncias ciudadanas , por lo que invitó a la población a seguir reportando cualquier hecho delictivo.

“La mayoría de los casos en zona centro tienen seguimiento, aunque no siempre se logre una vinculación judicial inmediata. Estamos trabajando de forma constante con el delegado para que estos temas no queden impunes”, concluyó.