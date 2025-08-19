Seguridad Pública de Durango reforzará vigilancia en la zona de La Laguna ante hechos de violencia

El secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango, Oscar Galván Villarreal, informó que se reforzará la vigilancia en la zona de La Laguna debido a los eventos de violencia que se han registrado en últimas fechas.

“Estamos a punto de sacar algunos elementos de la academia que también vendrán a reforzar aquí los trabajos de seguridad”.

Indicó que continuarán los filtros de seguridad en los límites con Coahuila, como parte de la estrategia a seguir.

“Aquí la estrategia es seguir revisando quién entra y quién sale del propio estado”.

Así mismo, adelantó que se trabajará con las alcaldesas y alcaldes electos de los distintos municipios, para continuar con la coordinación a través de las Policías Municipales.

“Lo trabajaremos con los nuevos alcaldes, ya hay algunos acercamientos con algunos y estaremos platicandolo una vez que tomen posesión”.

Galván Villarreal recordó que existen protocolos bien establecidos para mantener blindada la seguridad en los límites con los distintos estados colindantes con Durango.

El secretario de Seguridad Pública estuvo presente en el evento de toma de protesta del nuevo comandante Mando Especial de la Laguna, mismo que se realizó la mañana de este martes en la XI Región Militar de la ciudad de Torreón.