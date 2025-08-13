Torreón Transporte público Clima en La Laguna Paso Vial Villa Florida Regreso a clases ACCIDENTES VIALES

Encuentro Regional Apícola

Segundo Encuentro Regional Apícola en La Laguna reunirá a expertos y productores en Torreón

El 16 de agosto de 2025, el Parque de Innovación Tecnológica será sede de un evento gratuito con conferencias, expo-venta y actividades sobre genética de abejas, impacto del cambio climático y control de varroa

Segundo Encuentro Regional Apícola en La Laguna reunirá a expertos y productores en Torreón

Segundo Encuentro Regional Apícola en La Laguna reunirá a expertos y productores en Torreón

ANGÉLICA SANDOVAL

Esta mañana se anunció el Segundo Encuentro Regional Apícola región Lagunera Coahuila-Durango que se llevará a cabo el próximo 16 de agosto de 2025 en las instalaciones del Parque de Innovación Tecnológica de Torreón (PITT), ubicado en el bulevar San Pedro No. 500 del Parque Industrial Mieleras de Torreón.

La intención de esta actividad, que es gratuita, es reunir a apicultores, investigadores, estudiantes y público en general que esté interesado en el desarrollo sostenible de la apicultura de La Laguna.

El evento es organizado por diversas instituciones como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (Coecyt), la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) campus Gómez Palacio y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), entre otras.

Se dio a conocer que en esta edición, el encuentro abordará tres temáticas principales de gran relevancia para el sector apícola que son: mejoramiento genético de abejas, orientado a fortalecer características deseables para la producción y resistencia.

Así como el calentamiento global y sus efectos en la apicultura, considerando los desafíos actuales y el control de varroa, una problemática crítica para la sanidad apícola que requiere estrategias integradas y actualizadas.


En este encuentro, habrá conferencias especializadas, expo-venta, stands informativos y comerciales, brindando un espacio para el intercambio de conocimientos, tecnologías y productos del sector.


De acuerdo con el comité organizador, se espera una asistencia de más de 300 personas y quienes no puedan asistir de manera presencial, lo podrán tomar de manera virtual.


Si usted desea participar en este encuentro regional puede obtener mayores informes en el número de teléfono 871 718 73 12.


               
               


               

               
               

               
               
               
