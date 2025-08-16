Seguidores de los Steelers en la Laguna, preparan la fotografía previo al arranque de la campaña 2025 de la NFL

La afición lagunera de los Acereros de Pittsburgh está lista para reunirse una vez más, como desde hace 10 años, para tomarse la tradicional foto del recuerdo en la edición 2025, esto previo al arranque de la temporada de futbol americano profesional en Estados Unidos.

El comité organizador de este evento es el grupo “Steelers Laguna” conformado por Jorge Dámaso, Ramón Romero, Pedro Saenz, Rafael Saavedra, Juan Montellano, Carlos Chávez y Karla García quienes invitan a toda la fanaticada a acudir el próximo domingo 31 de agosto, a las 10:30 horas, a la Plaza Mayor de Torreón.

Jorge Dámaso, detalló que son 10 años ya de efectuar este evento y la meta es que asistan unas 800 personas al corazón de la ciudad.

“Vamos a conservar la tradición que hemos llevado a cabo, año con año, entre la gente que gusta de este hermoso deporte. Buscamos que la población que es afín a los Acereros de Pittsburgh se sume a esta fecha y que conviva de manera cien por ciento familiar”, comentó.