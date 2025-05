Segob: Papa León XIV envía bendiciones al pueblo de México

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), informó que durante su breve encuentro con el Papa León XIV durante la misa del inicio del pontificado, y al entregarle la carta invitación para que visite México, el religioso envió saludos y bendiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum y al pueblo mexicano.

A pregunta expresa en conferencia de prensa, la secretaria detalló que le entregó al Papa como regalo un grabado en plata de la Virgen de Guadalupe.

"Fue muy breve, fueron 27 según vi el video. Solamente lo saludé, le entregué la carta. Le dije que llevamos una carta de parte de la Presidenta con una invitación de venir a México y él levanto los brazos y dijo '¿cuándo?. Yo solamente sonreí y enseguida le mostré un regalo que yo llevaba, y le dije que era una artesanía mexicana'", y sonrió.

"¿Qué era?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"Un grabado en plata de la Virgen de Guadalupe, le dije que era de nosotros. Él sonrió, no me dijo más y le di la mano para despedirse y fue cuando.. ya nos habíamos despedido y fue cuando él me dijo ` Por favor, dele los saludos y bendiciones – así dijo- a la Presidenta y también al pueblo de México. Y ya, eso fue todo", respondió.