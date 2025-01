Segalmex no desaparece, se fusiona con Diconsa en la 'Alimentación para el Bienestar'

Tras la fusión de Segalmex y Diconsa, las 751 tiendas rurales que operan en el estado de Coahuila se denominarán "Alimentación para el Bienestar", las cuáles ahora incluirán entre sus productos la venta de miel, cacao y café, lo que se espera sea de beneficio para los agricultores nacionales.

César Gerardo Covarrubias Martínez, subgerente de la delegación operativa Torreón de Diconsa, explicó que Segalmex no desaparece, sino que se fusiona con Diconsa y se cambia así el nombre. Consideró que estas modificaciones serán fundamentales en el sentido de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quiere que estos almacenes vendan productos que tengan más impacto en las tiendas, a fin de que de manera directa se beneficie la economía de las personas.

"Se busca que en las zonas rurales no aumenten los costos de las tiendas Diconsa, son las que van a regir los costos para que no suban más, que no pueda llegar una tienda de conveniencia y los suba más, los mantenemos así en bajos costos", comentó.

Señaló que en el estado de Coahuila se cuenta con 10 almacenes rurales, los cuales abastecen a las 751 tiendas.

Covarrubias Martínez mencionó que también se proyecta ingresar los nuevos productos, como son el cacao, la miel y el café, mismos que se adquirirán con los agricultores mexicanos, como parte del reto de alcanzar la seguridad alimentaria.

"El programa es de abasto de abasto rural, estamos trabajando en sí, aquí la oferta es la operación, que no pare para poder solventar todas las necesidades en las zonas rurales, las zonas más alejadas de Coahuila, tanto al norte como en el sureste, hacia el centro del estado y a La Laguna, operamos en base con un almacén central que se encuentra aquí en la ciudad de Torreón, que es la unidad operativa y de ahí se destina todo hacia los 10 almacenes rurales que tenemos, y de ahí sale toda la mercancía hacia todas las tiendas rurales", explicó el funcionario.

El representante de Diconsa dijo que se encuentran todavía en el proceso de entrega-recepción y que de momento no se han hecho observaciones por irregularidades en el manejo de esta oficina. Indicó que aún se atraviesa por los tiempos de Ley para este proceso de recibimiento de las instalaciones federales y que no hay ningún proceso de investigación contra exfuncionarios.