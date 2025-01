Secretario y regidor de Morena debaten en Cabildo de Gómez Palacio

El secretario de Ayuntamiento, Vicente Reyes, y el regidor de Morena, Armando Navarro, tuvieron divergencias en la sesión de Cabildo de este jueves en cuanto a la motivación para hacer uso de la voz en las sesiones de Cabildo.

El Cabildo, por mayoría, aprobó este jueves solicitudes de las empresas Compañía Inmobiliaria del Norte SA. de CV. P. Valle del Guadiana SA. de CV. Corporativo Inmobiliario SA. de CV. y Desarrollo Urbanizaciones CROMA SA. de CV. Todas relacionadas con lotes de terrenos. La aprobación no se llevó a cabo sin que antes hubiera un debate entre el regidor de Morena y el secretario del Ayuntamiento.

El voto del regidor de Morena, Armando Navarro fue en contra en el caso de estas dos últimas compañías asegurando que los regidores comisionados de Obras Públicas y Urbanismo han incurrido antes en “actos de omisión y faltos de probidad u rigor profesional al aprobarlos sin antes hacer un análisis exhaustivo” y puso como referencia el fraccionamiento Casa Blanca extendiéndose por varios minutos en este caso e incluso hizo alusión a varios Artículos de la Ley Agraria y del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, algo que advirtió el secretario del Ayuntamiento que no tenía nada que ver con el punto que estaban por someter a votación del Cabildo pues el tema de Casa Blanca no se estaba discutiendo.

El diálogo que tuvieron Reyes y Navarro fue el siguiente:

Reyes: El ejido Casa Blanca no corresponde al tema que estamos viendo mi regidor.

Navarro: Mire, secretario, estoy dando una argumentación el por qué se están tomando.

Reyes: Sí, pero está ejemplificando con otros casos, concéntrense por favor en el asunto que le corresponde.

Navarro: Permítame terminar mi secretario, estoy en el uso de la palabra.

Reyes: Es una falta de respeto para todos los regidores.

Navarro: Estoy tratando un tema concerniente al municipio.

Reyes: Pero que no tiene que ver con el asunto que estamos viendo.

Navarro: Estoy argumentando el por qué la Comisión de Urbanismo está tomando a la ligera algunas decisiones y que en el ejido Casa Blanca se tomaron decisiones …

Reyes: Regidor tiene todo el derecho de hacerlo en su momento pero ahorita no estamos hablando del ejido Casa Blanca.

Navarro: Pero estoy argumentando el por qué la Comisión está asumiendo decisiones impropias, improcedentes y faltas de ética.

Reyes: Sería totalmente válido si se refiriera a este asunto.

Navarro: Lo que concluyo es que están tomando decisiones impropias esta comisión y que deben de tomar cartas en el asunto para que lo hagan con probidad y profundidad a la hora segmentar o aprobar la división de terrenos, predios y propiedades. Hay un desastre en toda la ciudad en cuestión de terrenos que han sido ejidales. Es cuanto.

Reyes: Perfecto. Se toma nota.

Posteriormente, el regidor panista Uvaldo Nájera dijo: “Yo sugeriría de la manera mas atenta y respetuosa cuidáramos los términos en los que nos referimos a nuestros compañeros en Cabildo porque para exigir respeto hay que tenerlo".

El regidor de Morena, Yahir Vitela, solicitó al secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, mantener el orden: “Le pido mantener el orden en esta mesa y no mezclar asuntos que tengan que ver con el pasado con lo que estamos viviendo en el presente. A mí sí me parece un tema grave que se estén sacando y mezclando unos asuntos con otros, habla el regidor de unos Artículos, no sé si los conozca”.

La alcaldesa, Leticia Herrera, tomó la palabra posteriormente pero para excusarse de votar con fundamento en el Artículo 61, tercer párrafo del reglamento interior del Ayuntamiento de Gómez Palacio, mismo que señala que los miembros del Cabildo deberán excusarse de conocer, dictaminar o votar respecto de los asuntos en que tengan interés personal, familiar o de negocio, o en aquellos en que tenga interés personal su cónyuge, pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil hasta el segundo grado, o para terceros en los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocio, para socios o personas morales de los que forme o haya formado parte de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Durango.