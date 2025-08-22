Espectáculos La Casa de los Famosos México Famosos Series Shakira en Torreón

Secretaría de Cultura-CDMx habla sobre el rumor de Shakira en el Zócalo

La "manada" de Shakira se preparaba ante la posibilidad de un concierto gratuito, luego de que en redes sociales comenzaran a circular rumores sobre un show de la cantante colombiana en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, la Secretaría de Cultura capitalina salió a desmentir la información.

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría aclaró que la intérprete de "Ojos así" no se presentará en el Centro Histórico, ahora que regresa al país con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran".

En su cuenta de X, la dependencia escribió: "La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informa que es FALSA la noticia sobre la presentación de Shakira en el Zócalo".

Además, hizo un llamado a la población para no dejarse llevar por publicaciones que no provengan de fuentes oficiales y seguir la información únicamente a través de sus redes sociales:

En marzo pasado, tras siete años de ausencia, Shakira regresó a los escenarios mexicanos con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", considerada la más ambiciosa de su carrera. En esa ocasión ofreció siete conciertos que se convirtieron en verdaderos encuentros generacionales, reuniendo a fans de distintas épocas: desde quienes la siguen desde los años noventa, cuando su estilo era más rockero, hasta quienes la descubrieron con sus últimos éxitos.


Cinco meses después, la cantante volverá al mismo recinto, aunque esta vez con una agenda aún más apretada. Durante este tiempo, Shakira ha alcanzado hitos importantes en su carrera. Recientemente, OCESA informó que la artista ha vendido más de un millón de boletos en México, consolidándose como una de las latinas más exitosas en cuanto a asistencia en vivo.


Además, se convirtió en la artista con más presentaciones en el recinto del GNP: 12 conciertos, superando a otras bandas y solistas que habían encabezado la lista anteriormente.


La segunda ronda de shows en la Ciudad de México comenzará el 26 de agosto y se extenderá hasta finales de mes (27, 29 y 30 de agosto), mientras que un último concierto de despedida está programado para el 18 de septiembre.


               
               


               

               
               

               
               
               
