Educación

Sección 35 detecta inconsistencias en pago de cuatro conceptos a maestros

ANGÉLICA SANDOVAL

La Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en La Laguna informó este miércoles que una vez efectuado el pago del aumento salarial 2025 se detectaron inconsistencias en el pago de los conceptos KW, K1, 01 y CM por lo que, en comunicación directa con las Secretarías de Educación de los estados de Coahuila y Durango se hicieron las revisiones pertinentes.

La organización sindical que dirige Arturo Díaz González dio a sus agremiados que en el caso de Durango, al personal docente que tenga asignado el concepto KW (incentivo a asesores técnico-pedagógicos) se les pagará el incremento correspondiente de acuerdo a lo estipulado en la minuta de negociación salarial.

También detallaron que se pagará el incremento salarial sobre los conceptos K1 (incentivo de promoción en la función) y O1 (incentivo de Promoción Horizontal en educación básica), de acuerdo a lo estipulado en la minuta de negociación salarial a quienes no recibieron incremento en nómina de retroactivo pagada el 24 de julio de 2025.

De igual manera, se pagarán diferencias del incremento salarial a algunos maestros y maestras que tienen asignado el concepto de carrera magisterial y, en todos los casos, el retroactivo incluye de la quincena 01 a la 16 de 2025 y se pagará en nómina extraordinaria de la segunda quincena de este mes.

En tanto que por el lado de Coahuila, en todos los casos el retroactivo incluye la quincena 01 a la 15 de 2025. Mencionaron que no existe fecha de pago y que se estima que pudiera ser en nómina extraordinaria de la quincena 16 de 2025, es decir, segunda de este mes.


Finalmente, el secretario general le deseó al magisterio que estén disfrutando de su receso escolar en compañía de sus familias. Cabe hacer mención que el nuevo ciclo escolar 2025-2026 inicia oficialmente el próximo lunes primero de septiembre del año en curso, aunque en días previos se integrarán las diversas figuras educativas de nivel básico para preparar el periodo lectivo así como la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE).


               
               


               

               
               

               
               
               
