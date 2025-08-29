Se viene lo mejor en la Liga de Empleados

Juegos de muchas emociones y fuertes batazos, entregó la décimo cuarta jornada en la temporada “Verano 2025”, de la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas, que el próximo domingo dará paso a la recta final de su calendario.

SCORES

Dentro de los resultados que entregó la fecha 14, el equipo de Los Pilos y Cardenales de San Judas se midió a uno de los dos últimos invictos, que era Laguneros Junior, y rápido, en el inicio de la primera entrada anotaron 2 carreras, y poco a poco durante el resto del encuentro sumaron otras 4 al marcador, lo que les permitió llevarse finalmente la victoria con score definitivo de 6 a 2. Jorge García Salazar se fajó desde la lomita durante todo el duelo, y con labor de 2 bateadores contrarios ponchados, 2 bases por bolas, 10 hits y sólo 2 carreras a su cuenta, sumó el triunfo; Mario Lozano Ramírez lanzó 5 entradas, con 4 ponches, 3 bases por bolas, 7 hits y 4 carreras en su contra, sufrió el tropiezo.

El equipo de Nene Castor La Joya recibió en su campo del bonito rancho de La Joya, Coahuila, al equipo de Diana Aguirre la Perla, y en el cierre de la primera entrada le pusieron 6 anotaciones a la pizarra y se enfilaron tranquilos a la victoria, que al final confirmaron con score de 11 a 6. El experimentado lanzador José Carlos Castor tiró relevo de 5 entradas y 2 tercios, ponchó a 3 bateadores contrarios, regaló 2 bases por bolas, le sonaron 5 hits, sólo le anotaron una carrera y reclamó el triunfo; mientras que Aarón Rodríguez Vázquez lanzó 4 entradas, ponchó a un bateador, golpeó a uno, y regaló 4 bases por bolas, le conectaron 10 hits, le anotaron 11 carreras, pero sólo 5 fueron limpias, no pudo evitar el fracaso.

La escuadra de La Familia López Santo Tomás anotó 5 carreras en la quinta entrada para remachar el marcador, y con pizarra final de 8 a 0, blanqueó al equipo Rieleros. Francisco Ravelos Sandoval lanzó 6 innings, ponchó a 6 bateadores contrarios, golpeó a uno, regaló una base por bolas, sólo le pudieron pegar un hit, no le anotaron carreras y salió con la diestra en alto; Jorge Gómez Rodríguez lanzó 5 entradas, un ponche, 5 hits, y 7 carreras permitidas, cargó con el descalabro.

Modelorama Los Sauces saltó al terreno con toda la intención de quedarse con el triunfo, y con 5 anotaciones en el cierre de la primera entrada, 2 en la segunda y 4 en la tercera, se encaminaron tranquilos a la victoria que finalmente lograron con pizarra final de 15 a 7 ante Manuel Herrera y Lupe Llamas. Jesús Damián Alcalá lanzó relevo de 2 entradas y 2 tercios, con 3 bateadores contrarios ponchados, un golpeado, una base por bolas, 2 hits y no carreras a su cargo, lo que le significó la victoria; Eduardo Herrera Medina abrió el duelo, pero no pudo sacar un solo tercio, regaló una base por bolas, le pegaron 3 imparables, le anotaron 5 carreras y cargó con la derrota.

Además, Dental Ramírez se impuso a Cerveceros San Isidro por 16 carreras a 4, y los Cerveceros Quinta Santa Fe vencieron a Juan Alferez - Yonke La Melona, por 20 a 11.