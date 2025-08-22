Torreón AYUNTAMIENTO DE TORREÓN TORREÓN Clima en La Laguna Seguridad Pública

Se solidarizan empresarios de Durango capital

Invitan a empresarios a denunciar intentos de extorsión.

claudia barrientos

En Durango capital no se han registrado situaciones de extorsión como las que se denuncian en la Comarca Lagunera, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo, quien se solidarizó e invitó a los empresarios y organizaciones de dicha región a presentar las denuncias correspondientes.

"Primero que nada, el respaldo absoluto a los compañeros empresarios. Creo que vale la pena que se haga un frente común para poder frenar esta situación que a nadie de la sociedad nos conviene. Ojalá que La Laguna pueda resolver esta problemática y desde aquí expresamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo total a los compañeros", manifestó.

Respecto a la falta de denuncias formales de una situación que los empresarios agremiados en diversas cámaras denunciaron públicamente, dijo que probablemente no se recurre a las autoridades por temor. Pero enfatizó en la necesidad de fortalecer la ley para prevenir nuevos casos.

"Seguramente será por miedo a que la información se filtre y a represalias. Creo que también debería ser un llamado de alerta para los diferentes legisladores para que podamos hacer algo en la ley con el tema de la extorsión. Creo que vale la pena que nos blindemos, que nos cuidemos entre todos y si alguien tiene algún caso, lo primero que tenemos que hacer es denunciarlo y buscar solución entre todos", complementó.

No obstante, declaró que hasta el momento en el centro del estado no se tienen este tipo de problemas, "hasta el momento nosotros no tenemos reporte de algún caso como estos, sin embargo, vale la pena que nos cuidemos, que estemos alerta. Y que si se llega a presentar alguna situación luego, luego darle solución, arroparlo, presentar las denuncias y entre todos combatir estas situaciones", indicó.


Y es que, empresarios de La Laguna denunciaron extorsiones y colusión de las autoridades.


               
               


               

               
               

               
               
               
