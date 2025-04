Se reunirá gobernador de Durango con Mando Especial

De acuerdo con lo que informó el Gobernador del Estado el pasado viernes en la capital de Durango, Esteban Villegas, será este martes 29 de abril cuando se realice una reunión con el Mando Especial por el tema de la inseguridad que hay en La Laguna.

"Vamos a tener una reunión el martes con el Mando Especial. Estamos bien pendientes de ese tema y cualquier tema que esté pasando. Lo vamos a solucionar yo mando el mensaje a la Comarca Lagunera de que qué bueno que lo hagan de manera pública, porque es lo que nosotros a veces les pedimos, oigan denuncien porque si no denuncian es como una plática entre nosotros y no pasa nada. No nos dan armas o dientes para nosotros poder actuar con esto que están haciendo", dijo el gobernador el pasado 25 de noviembre.

También señaló que tuvo comunicación con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

"Ya me he comunicado con el secretario Omar. Ya le mandé yo las cartas que salieron en los medios de comunicación y eso pues nos da la facultad de poder entrar de poder entrar, de podernos meter. El martes hay una reunión con el Mando Especial, las fiscalías de los dos estados, porque es toda la Comarca Lagunera

El gobernador dijo que se harán operativos para que la gente pueda vender y comprar sus productos sin problemas y ante los señalamientos de que son hostigados.

"Vamos a implementar todo un operativo que nos permita que toda la gente pueda vender sus productos comprar sus productos sin ningún problema y por supuesto el acceso al agua está regulado, incluso en la ley cada ejidatario sabe la cantidad de agua que le toca sabiendo que ahora hay un miniciclo porque tenemos 3 años de sequía constante, entonces no van a poder tener la misma cantidad de agua que otros años pero sí el agua que les corresponde en su porcentaje", aseguró.

Hoy se reunirá el gobernador con el Mando Especial.