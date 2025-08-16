Nacional Claudia Sheinbaum CFE Visa americana Narcotráfico SCJN

Se reúne CSP con presidente de Guatemala

el siglo de torreón

México, Guatemala y Belice acordaron el viernes proteger más de 5.7 millones de hectáreas de selva que se extiende entre los tres países y constituyen "la segunda reserva natural más importante de nuestro continente después de la Amazonía", en palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria, junto con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, se comprometieron en Calakmul - en la parte mexicana de la selva, en el estado de Campeche - a preservar el "corredor biocultural de la gran selva maya" justo después de que México y Guatemala pactaran promover la interconexión ferroviaria entre los dos países, entre otras vías, expandiendo el Tren Maya mexicano, enormemente polémico por sus costes medioambientales.

Pero uno de los colectivos mexicanos más combativos con ese proyecto, Sélvame, consideró el acuerdo del viernes "un paso monumental para la conservación de uno de los ecosistemas más importantes del planeta", ofreció su apoyo e instó a los gobiernos a declarar esas áreas "reservas de la biosfera" y a implementar una "vigilancia efectiva que impida cualquier actividad destructiva".

En el encuentro bilateral previo de Arevalo con Sheinbaum, celebrado en la localidad guatemalteca de Flores, también acordaron reforzar su cooperación en temas de seguridad y mejorar los acuerdos bilaterales sobre migración, tanto en temas de repatriación de guatemaltecos como para favorecer el trabajo temporal de migrantes en México.


               
               


               

               
               

               
               
               
