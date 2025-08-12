Se registra incendio en tráiler cargado con pacas de algodón en Gómez Palacio

El reporte sobre un incendio en un tráiler cargado con 42 toneladas de algodón movilizó a los cuerpos de rescate de la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 7:30 de la mañana de este martes sobre la carretera libre a Jiménez, a la altura del ejido 6 de Octubre.

Se trata de un tractocamión de la marca Freghtliner, modelo 2024, con razón social de la empresa TUMSA, el cual portaba placas de circulación del Servicio Público Federal.

La unidad era conducida por un masculino identificado como Leopoldo, originario de la colonia Valle de Chalco del Estado de México.

Dicha unidad se desplazaba de la ciudad de Chihuahua con destino al estado de Puebla cuando ocurrió el siniestro.

En un momento dado, el chofer se percató de que salía humo de unas de las cajas de tractocamión y detuvo su marcha.

De inmediato solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

El personal del departamento de Bomberos y Protección Civil arribó al lugar para atender el reporte.

De inmediato los elementos procedieron a bajar las pacas de algodón para poder llegar a la parte delantera del contenedor, que es donde se encontraban prendidas.

Así mismo, se requirió abrir el techo del citado remolque para poder combatir el fuego con chorros de agua.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad o intoxicadas por el humo, solo las pérdidas materiales de carga.

Las labores para extinguir el fuego en su totalidad se extendieron por varias horas, debido a que se generó en una zona de difícil acceso.