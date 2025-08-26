Policiaca Accidentes viales incendios HOMICIDIOS Accidentes narcomenudeo

incendios

Se registra incendio en domicilio de la colonia Villa de las Flores de Lerdo

Se registra incendio en domicilio de la colonia Villa de las Flores de Lerdo

Se registra incendio en domicilio de la colonia Villa de las Flores de Lerdo

EL SIGLO DE TORREÓN

Durante las primeras horas de este martes se registró un incendio en un domicilio de la ciudad de Lerdo, el fuego dañó un refrigerador y una pantalla de televisión.

Los hechos ocurrieron cerca de las 4:50 horas en un domicilio ubicado en el cruce de la calle Azucenas y la avenida Hortensias de la colonia Villa de las Flores.

Fue por medio de una llamada telefónica al sistema estatal de emergencias 911, que se solicitó la presencia de la corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad en el lugar.

El personal del departamento de Bomberos y Protección Civil acudió al sitio y procedió a combatir las llamas con chorros de agua desde distintos frentes.

El fuego se presentó en el área de patio, donde consumió un refrigerador, dañó una pantalla de televisión, cableado diverso y la estructura de una techumbre.


No se reportaron personas lesionadas de gravedad o intoxicadas por el humo, solo las pérdidas materiales ya mencionadas.


El propietario del domicilio de nombre Gerardo, indicó que desconocer las causas del siniestro, aunque se presume que se trató de un corto circuito.


Al lugar también acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes levantaron un informe sobre lo sucedido.


Después de algunos minutos de labores se logró sofocar el fuego en su totalidad antes de que se extendiera a otros puntos del domicilio.


Finalmente, el servicio se dio por concluido y las corporaciones presentes se retiraron del lugar sin alguna otra novedad.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: incendios

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Se registra incendio en domicilio de la colonia Villa de las Flores de Lerdo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409366

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx