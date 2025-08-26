Se registra incendio en domicilio de la colonia Villa de las Flores de Lerdo

Durante las primeras horas de este martes se registró un incendio en un domicilio de la ciudad de Lerdo, el fuego dañó un refrigerador y una pantalla de televisión.

Los hechos ocurrieron cerca de las 4:50 horas en un domicilio ubicado en el cruce de la calle Azucenas y la avenida Hortensias de la colonia Villa de las Flores.

Fue por medio de una llamada telefónica al sistema estatal de emergencias 911, que se solicitó la presencia de la corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad en el lugar.

El personal del departamento de Bomberos y Protección Civil acudió al sitio y procedió a combatir las llamas con chorros de agua desde distintos frentes.

El fuego se presentó en el área de patio, donde consumió un refrigerador, dañó una pantalla de televisión, cableado diverso y la estructura de una techumbre.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad o intoxicadas por el humo, solo las pérdidas materiales ya mencionadas.

El propietario del domicilio de nombre Gerardo, indicó que desconocer las causas del siniestro, aunque se presume que se trató de un corto circuito.

Al lugar también acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes levantaron un informe sobre lo sucedido.

Después de algunos minutos de labores se logró sofocar el fuego en su totalidad antes de que se extendiera a otros puntos del domicilio.

Finalmente, el servicio se dio por concluido y las corporaciones presentes se retiraron del lugar sin alguna otra novedad.