Se registra fuerte accidente en colonia Valle de Chapala de Gómez Palacio

Un motociclista se impactó contra un vehículo particular que le cortó cortó la circulación frente a la colonia Valle de Chapala de la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió cerca de las 19:50 horas del pasado sábado, sobre la carretera a San Ignacio, pasando la avenida Central, justo frente a las instalaciones de una gasera.

El vehículo señalado como responsable es un Volkswagen Pointer, modelo 2001, con placas de circulación del estado de Durango, color gris, el cual era conducido por una femenina de nombre Denisse de 38 años de edad.

Dicha unidad se desplazaba sobre la carretera a San Ignacio y al llegar a la gasera realizó un viraje a su izquierda con el que le cortó la circulación al un motociclista que viajaba por los carriles contrarios.

Se trata de un joven de 25 años de edad identificado como Jesús Javier, quien iba a bordo de una Italika modelo 2025, color negro, sin placas de circulación.

Tras el fuerte contacto, esta persona salió proyectada a la cinta asfáltica y resultó con algunos golpes.

Testigos de los hechos solicitaron la presencia la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.

Elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad municipal, cerraron parcialmente la circulación vehicular por algunos minutos, ya que ambas unidades obstruían el paso.

Así mismo, los daños materiales fueron cuantiosos.

La falta de precaución al conducir fue el principal factor que derivó en el citado accidente.

Tanto el sedán como la motocicleta fueron retirados del lugar con la ayuda de una grúa y depositados en un corralón de la ciudad para su resguardo.

Finalmente, el caso fue turnado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.