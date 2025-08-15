Se registra choque volcadura en crucero semaforizado de Torreón

Un lesionado y daños materiales estimados en 50 mil pesos, fue el saldo de un choque volcadura registrado en la mañana del viernes en la intersección de la calle Comonfort y avenida Ocampo del sector Centro de Torreón.

Los involucrados se identificaron ante las autoridades como Moisés de 24 años de edad, conductor de un vehículo de la marca Dodge línea Atos en color azul modelo 2011 y Gustavo de 69 años de edad conductor de un vehículo Mitsubishi Mirage en color blanco modelo 2017.

De acuerdo con el informe de los agentes de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, el conductor del vehículo Dodge se desplazaba sobre la calle Ignacio Comonfort, en dirección de norte a sur, y al llegar a la intersección con la avenida Ocampo se impactó contra el auto Mitsubishi que transitaba por dicha avenida en dirección de poniente a oriente y posteriormente el vehículo Dodge se proyectó y volcó para quedar sobre su costado izquierdo, en tanto que el vehículo Mitsubishi giró para terminar atravesado en medio de la vialidad.

Hasta el lugar, acudieron a agentes de Tránsito y Vialidad, quienes abanderaron el área, así como elementos del cuerpo de bomberos, quienes ayudaron a realizar los labores de limpieza de la zona y colocar el vehículo en su posición normal, en tanto que los paramédicos de Cruz Roja brindaron una atención médica a ambos conductores, presentando algunas lesiones Moisés, sin embargo, no requirió de su traslado a un hospital.

Los agentes de Peritos realizaron el croquis correspondiente y ordenaron. Retirar de la vialidad las unidades involucradas en el percance, mismas que fueron removidas con apoyo de una grúa y depositada en las instalaciones del corralón oficial, donde permanecerá bajo resguardo de la autoridad vial, hasta que el responsable cumpla con el pago de los daños materiales causados, además de las multas impuestas.