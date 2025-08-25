Policiaca Accidente vial Accidentes Viales Detenidos Fallecimientos Narcomenudeo

Accidente vial

Se registra choque múltiple y atropellamiento en Gómez Palacio, hay varios lesionados

EL SIGLO DE TORREÓN

Durante la noche del domingo se registró un accidente múltiple y un atropellamiento sobre la carretera a la localidad de Gregorio García de Gómez Palacio, hubo múltiples lesionados.

El primer accidente ocurrió cerca de las 20:40 hora sobre la vialidad mencionada, cerca del ejido Estación Viñedo.

Uno de los vehículos involucrados es un Honda Civic, color verde, modelo 2001, mismo que era conducido por Juan Luis de 38 años de edad, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.

También participó en los hechos un Volkswagen Pointer, color gris, con placas del estado de Coahuila, tripulado por una femenina de nombre Fernanda de 42 años de edad, la cual resultó con cristales incrustados en uno de sus brazos.


La última unidad involucrada es un Ford Focus, color negro, láminas de identificación del estado de Durango, cuyo chofer se identificó como José Roberto de 39 años, quien iba acompañado por tres menores del sexo femenino, una de 17 años y dos de 13 años de edad.


Tanto el adulto como las adolescentes presentaron múltiples golpes en el cuerpo.


Las tres unidades colisionaron entre sí, aunque no se informó la mecánica de los hechos, ya que será la autoridad competente la que deslinde las responsabilidades.


ATROPELLADO


Se informó que tras el citado accidente, un conductor que pasaba por el lugar detuvo su marcha para intentar ayudar y al descender de su vehículo fue arrollado por una camioneta que se dio a la fuga.


Se trata de un masculino de nombre Alan Michel de 37 años de edad, quien conducía un automóvil Nissan March, color blanco, con placas de Durango y razón social de una empresa de lácteos.


Sobra la unidad que lo impactó sólo se informó que era de una pick up de color rojo, de la cual se desconocen mayores características ya que se dio a la fuga.


Esta persona fue trasladada a las instalaciones de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para una atención médica especializada.


MOVILIZACIÓN


Fue por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911, que se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad en el lugar.


Varias ambulancias de la Cruz Roja y elementos del departamento de Bomberos y Protección Civil arribaron al lugar para atender a los lesionados.


También brindaron apoyo agentes de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal.


El personal de la Guardia Nacional división caminos, se encargó de tomar conocimiento de ambos hechos y de elaborar los peritajes competentes.




               
               


               

               
               

               
               
               
