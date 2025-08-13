Se registra choque múltiple en el sector Centro de Gómez Palacio

Durante la tarde del pasado martes se registró un accidente múltiple en la zona centro de la ciudad de Gómez Palacio, donde se vieron involucrados tres vehículos particulares.

Los hechos ocurrieron cerca de las 17:30 horas en el cruce de la avenida Morelos y la calle Francisco Sarabia de dicho sector habitacional.

El vehículo señalado como responsable es un Honda City, color gris, modelo 2016, con placas de circulación del estado de Durango, cuyo chofer se identificó como Ángel Jesús de 30 años de edad.

Dicha unidad se desplazaba sobre la calle Sarabia y al llegar a la avenida Morelos presuntamente no respetó la luz roja en el semáforo y fue impactado por una camioneta Ford Escape, color blanco, modelo 2008, conducida por Jimena de 28 años.

Tras el contacto, el sedán se proyectó contra una pick up Volkswagen Saveiro, también color blanco, modelo 2025, tripulada por José Antonio, quien se encontraba en parada momentánea sobre la calle Sarabia.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

A pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.

Las tres unidades involucradas en el percance vial fueron enviadas a un corralón de la ciudad para su resguardo.

El conductor señalado como presunto responsable deberá cubrir los daños materiales ocasionados, así como las multas que la autoridad competente le imponga.