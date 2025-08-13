Policiaca Accidentes viales FALLECIMIENTOS SUICIDIOS DETENIDOS ROBOS

Accidentes viales

Se registra choque múltiple en el sector Centro de Gómez Palacio

Tres vehículos se vieron involucrados en el choque

Se registra choque múltiple en el sector Centro de Gómez Palacio

Se registra choque múltiple en el sector Centro de Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN.-

Durante la tarde del pasado martes se registró un accidente múltiple en la zona centro de la ciudad de Gómez Palacio, donde se vieron involucrados tres vehículos particulares.

Los hechos ocurrieron cerca de las 17:30 horas en el cruce de la avenida Morelos y la calle Francisco Sarabia de dicho sector habitacional.

El vehículo señalado como responsable es un Honda City, color gris, modelo 2016, con placas de circulación del estado de Durango, cuyo chofer se identificó como Ángel Jesús de 30 años de edad.

Dicha unidad se desplazaba sobre la calle Sarabia y al llegar a la avenida Morelos presuntamente no respetó la luz roja en el semáforo y fue impactado por una camioneta Ford Escape, color blanco, modelo 2008, conducida por Jimena de 28 años.

Tras el contacto, el sedán se proyectó contra una pick up Volkswagen Saveiro, también color blanco, modelo 2025, tripulada por José Antonio, quien se encontraba en parada momentánea sobre la calle Sarabia.


De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


A pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja.


Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido.


Las tres unidades involucradas en el percance vial fueron enviadas a un corralón de la ciudad para su resguardo.


El conductor señalado como presunto responsable deberá cubrir los daños materiales ocasionados, así como las multas que la autoridad competente le imponga.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Accidentes viales Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Se registra choque múltiple en el sector Centro de Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406153

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx