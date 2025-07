'Se pudo y se lo debo a la gente': joven concluye la preparatoria gracias al apoyo de la gente

Las promesas y el deseo de salir adelante han sido los factores que le han permitido a un joven lagunero abrirse camino, pese a la ausencia de sus padres.

Axel Uriel Rosas Aguilar se hizo viral hace unos días, luego de que se diera a conocer una foto de él, en la que se explicaba que no terminaría su preparatoria ni asistiría a su ceremonia de graduación porque había un problema con los pagos de los semestres cursados y además no podía liquidar un poco más de 900 pesos que le pedían en el CETIS 59 para su toga y la toma de fotografía del fin de cursos.

Cuando decenas de laguneros se dieron cuenta de lo ocurrido a Axel, lo apoyaron económicamente, logrando liquidar el adeudo que tenía y lo de la toga. Se graduó ayer en el Teatro Nazas y hasta lo escoltaron de su casa al recinto un grupo de motociclistas.

Sus papás murieron. Primero su padre y luego su madre. Actualmente, vive solo y aunque llegó a pensar que solo se dedicaría a trabajar, recordó una promesa que le hizo a su mamá de que continuaría estudiando y así lo hizo.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el chico de 19 años agradeció la ayuda que le brindó su gente, sin ella no habría sido posible terminar su bachillerato.

“La verdad, no me lo esperaba. Fue algo increíble. Pese a todo, estaba muy nervioso. Una compañera me tomó la foto en el salón, no me di cuenta de que la subió hasta que unos amigos me dijeron que me había viralizado. Se pudo y se lo debo a la gente”.