Se preparan para recibir a repatriados en el Centro Migrantes

Hasta el momento no se han atendido a personas o familias deportados de Estados Unidos en los albergues, comedores o puntos de apoyos para migrantes que tienen en la ciudad de Torreón, declaró el padre Samuel Lozano, párroco de la Iglesia de San Judas Tadeo.

“Repatriados no han llegado hasta acá, pero yo creo que si se van a recibir y llegan buscando ayuda humanitaria y claro que los vamos a recibir, tenemos condiciones para recibirlos y darles la orientación”.

Aunque dijo en el plan emergente se tiene en los centros de migrantes, albergues o comedores que la comunidad eclesiástica tiene en ciudades fronteras, que es donde están llegando ahorita las personas deportadas, por lo que se pues está haciendo el acopio de alimentos, de cobijas y ropa invernal, es como se están preparando ahorita para apoyar.

Dijo que, incluso pese a la política migratoria del Gobierno de Estados Unidos no ha disminuido el flujo de personas o familias que buscan el “sueño americano”, pues en el Centro para Migrantes, Jesús Torres Fraire en lo que va del mes de enero se tiene un registro de alrededor de 800 personas que se alojaron en el albergue y durante el año anterior se contabilizaron 15 mil 176 migrantes.

“Las caravanas masivas en muchas ocasiones no llegan tal cual así, pero las caravanas llegan día con día, por ejemplo los domingos que atiendo en la tarde he recibido hasta 60 personas en un día, algunas son familias”.

Reiteró que el flujo de personas que buscan internarse en los Estados Unidos, se mantiene alto, aún y aún y cuando las políticas migratorias no les favorezcan, ellos siguen intentando llegar, no se desalientan, incluso pese a que saben que ya inhabilitó el CBP One (plataforma donde los migrantes solicitaban una cita para pedir la entrada legal), ellos van a seguir buscando una mejor calidad de vida.

El sacerdote reiteró que en están preparados para ofrecer la ayuda humanitaria a los personas y familias repatriadas, ya que en el Centro para Migrantes, Jesús Torres Fraire se cuenta con un servicio integral y hay abogadas que se encargan de orientarlos ante cualquier trámite o tema legal que necesiten.